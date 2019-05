In Österreich stehen Anfang September vorgezogene Neuwahlen an, nachdem es zwischen den beiden Koalitionspartnern ÖVP und FPÖ zu einem massiven Zerwürfnis gekommen ist. Hintergrund ist die Veröffentlichung eines kompromittierenden Videos, das Vize-Kanzler und FPÖ-Chef Strache sowie FPÖ-Fraktionschef Gudenus im Jahr 2017 zeigt, in dem diese einer...

Den vollständigen Artikel lesen ...