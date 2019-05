(shareribs.com) Frankfurt / New York 21.05.2019 - Biotech-Aktien zeigen sich im deutschen Handel überwiegend fester. Evotec plant eine Übernahme in den USA. An der Wall Street ziehen die Papiere von Arrowhead massiv an. Der DAX notiert kurz vor Handelsschluss 0,9 Prozent fester bei 12.145 Punkten. Hier geht es unter anderem für ThyssenKrupp, Wirecard und Adidas nach oben. Auf der anderen Seite stehen ...

