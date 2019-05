Tagesausblick für 22.5.: DAX etwas fester. Biotechaktien und ThyssenKrupp im Blick!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Nach dem gestrigen Kursrückgang an den Aktiemärkten beruhigten sich heute die Gemüter etwas. Die Unsicherheitsfaktoren bleiben derweil bestehen. Eine Fortsetzung der am Jahresanfang gestarteten Rally lässt also weiter auf sich warten. Dennoch schafften es DAX und EuroStoxx 50 einen Teil ihrer gestrigen Verluste wieder wettmachen. So schloss der DAX mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 12.150 Punkten und der EuroStoxx 50 mit einem Zugewinn von 0,5 Prozent auf 3.385 Punkte.

Am Anleihemarkt legten die Renditen im langfristigen Bereich etwas zu. Die zehnjährige Bundesanleihe wirft jedoch immer noch nichts ab. Gold kämpft derweil um die Unterstützungsmarke von 1.270 US-Dollar pro Feinunze.

Unternehmen im Fokus

Adidas wie auch der Rivale Nike profitierten heute von Spekulationen wonach US-Präsident Donald Trump möglicherweise auf Strafzölle für Schuhe aus China verzichten könnte. Ceconomy überraschte mit guten Zahlen. Leoni gerät nach einer weiteren Verkaufsempfehlung weiter unter Druck. ProSiebenSat.1 investiert in das Startup Holodeck, einem Anbieter für ortsbezogene Virtual Reality Erlebnisse. Die Anleger zeigten sich davon wenig begeistert. Die Unterstützung bei EUR 14,80 konnte jedoch verteidigt werden. SAP und Siemens wurden von positiven Analystenstudien beflügelt. Der Aufsichtsrat von ThyssenKrupp gab wie erwartet grünes Licht für ein IPO der Aufzugssparte. Die Aktie verbesserte sich daraufhin um 4,2 Prozent auf EUR 12,60. In Europa präsentierten sich die Biotechaktien überdurchschnittlich stark. Evotec plant den Kauf von Just Biotherapeutics und Morphsys wurde von positiven Analystenkommentaren gestützt. Der European Biotech Index legte im Tagesverlauf um 1,8 Prozent zu. Unter den US-Tech-Werten fielen heute Apple, Electronic Arts, Micron Technologies und Nvidia positiv auf. Ob daraus ein deutlicherer Rebound wird könnte sich in den kommenden Tagen zeigen.

Aareal Bank, Commerzbank, Daimler, König & Bauer, Morphosys, Symrise, Uniper, Vossloh und Zalando laden zur Hauptversammlung. Novartis lädt zum Investorentag.

Wichtige Termine

USA - US-Notenbank veröffentlicht Protokoll der Sitzung des Offenmarktausschusses vom 30. April

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.100/12.220/12.300/12.440 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.850/12.000 Punkte

Der DAX schlich im Tagesverlauf in Etappen von 12.000 auf 12.160 Punkte und schloss damit weiterhin oberhalb der Unterstützungsmarke von 12.100 Punkte. Solange der in der Range zwischen 12.100 und 12.200 Punkten bleibt besteht noch kein Handlungsbedarf. Bei einem Ausbruch nach oben besteht die Chance auf eine Erholung bis 12.440 Punkte. Auf der Unterseite besteht das Risiko eines Rücksetzers bis 11.850/12.000 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 28.03.2019 - 21.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 22.05.2014 - 21.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX8M1X 4,00 10.700 13.200 19.12.2019 DAX HX8XDS 4,85 11.100 13.100 19.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.05.2019; 18:08 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose floribus App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen - bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte .

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Tagesausblick für 22.5.: DAX etwas fester. Biotechaktien und ThyssenKrupp im Blick! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).