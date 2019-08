marktEINBLICKE um 12: DAX-Anleger blicken nach Jackson Hole, thyssenkrupp im Übernahmefieber

Nach der gestrigen Verschnaufpause kann der DAX seine Erholung zum Ende dieser Woche fortsetzen. Dabei stehen vor allem das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole und die Rede von Fed-Chef Jerome Powell im Fokus.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,5% 11.800 MDAX +0,5% 25.370 TecDAX +0,6% 2.766 SDAX +1,0% 10.785 Euro Stoxx 50 +0,5% 3.392

Die Topwerte im DAX sind Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125), Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) und Fresenius (WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604). Im Fokus steht auch thyssenkrupp (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001). Der Stahl- und Technologiekonzern könnte den Stahlhändler Klöckner & Co (WKN: KC0100 / ISIN: DE000KC01000) übernehmen. SAP (WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600) profitiert wiederum von starken Zahlen des US-Konkurrenten Salesforce.com (WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024). In der zweiten Reihe versucht sich Evotec (WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809) an einer Erholungsrallye.

