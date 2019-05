KROMI Logistik AG: Konkretisierung des Jahresausblicks für das Geschäftsjahr 2018/2019 DGAP-Ad-hoc: KROMI Logistik AG / Schlagwort(e): Prognose KROMI Logistik AG: Konkretisierung des Jahresausblicks für das Geschäftsjahr 2018/2019 21.05.2019 / 19:52 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Konkretisierung des Jahresausblicks für das Geschäftsjahr 2018/2019 Hamburg, 21. Mai 2019 - KROMI erwartet für das Geschäftsjahr 2018/2019 ein leicht positives operatives Ergebnis (Betriebsergebnis vor Sondereffekten). Unter Berücksichtigung der bereits im Halbjahresbericht 2018/2019 kommunizierten Sondereffekte aus dem Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds (TEUR 631) und der Insolvenz in Eigenverwaltung eines Kunden in der Automobilzulieferbranche (TEUR 537) prognostiziert KROMI ein negatives Betriebsergebnis (EBIT) für das Geschäftsjahr 2018/2019 von ca. TEUR 1.100 (ohne Währungseffekte Brasilien). Nach einem negativen operativen Ergebnis in den ersten sechs Monaten geht die Gesellschaft im zweiten Halbjahr von einem positiven operativen Ergebnis aus. Unternehmensprofil: KROMI, Hamburg, ist ein herstellerunabhängiger Experte zur Optimierung der Werkzeugverfügbarkeit und des Werkzeugeinsatzes in Zerspanungsbetrieben. Als vertrauensvoller und transparenter Partner der Industrie verbindet KROMI Zerspanungstechnologie, Datenmanagement und schlanke Logistikprozesse zu überzeugenden Gesamtlösungen. Durch vernetzte Ausgabeautomaten im Fertigungsbereich des Kunden mit gleichzeitigem digitalem Bestandscontrolling stellt KROMI die optimale Nutzung und Verfügbarkeit der notwendigen Betriebsmittel zur richtigen Zeit am richtigen Ort sicher. Ziel der Aktivitäten von KROMI ist es, den Zerspanungsbetrieben in den Kernmärkten Europa und Brasilien stets den höchsten Kundennutzen zu bieten. Hierzu werden die Prozesse auf Kundenseite im Detail analysiert, Chancen und Verbesserungspotentiale identifiziert und so die Werkzeugversorgung mit allen dafür erforderlichen Serviceleistungen optimal eingegliedert. Derzeit unterhält KROMI Standorte in Deutschland, der Slowakei, Tschechien, Spanien sowie in Brasilien. Darüber hinaus ist KROMI in fünf weiteren europäischen Ländern aktiv. Im Internet unter: www.kromi.de Kontakt Investor Relations: cometis AG Claudius Krause Tel.: +49 (0)611-205855-28 Fax: +49 (0)611-205855-66 E-mail: krause@cometis.de 21.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: KROMI Logistik AG Tarpenring 11 22419 Hamburg Deutschland Telefon: 040/537151-0 Fax: 040/537151-99 E-Mail: info@kromi.de Internet: www.kromi.de ISIN: DE000A0KFUJ5 WKN: A0KFUJ Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 814223 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 814223 21.05.2019 CET/CEST ISIN DE000A0KFUJ5 AXC0243 2019-05-21/19:52