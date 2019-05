Eine bei der ATS International Conference präsentierte Studie untersuchte über vier Millionen PAP-Nutzer in den USA, Brasilien und Mexiko

Laut einer Forschungsstudie von ResMed (NYSE: RMD) (ASX: RMD), die das Unternehmen bei der ATS International Conference 2019 der American Thoracic Society präsentierte, kann Fernüberwachung und Selbstüberwachung von Patienten die CPAP-Therapietreue bei Schlafapnoe steigern.

Die durchschnittliche Befolgungsrate für eine PAP-Therapie (positiver Atemwegsdruck), der Goldstandard für die Behandlung von Schlafapnoe, liegt bei etwa 50 Prozent, wenn ältere Technologie ohne Cloud-Verbindung oder Fernüberwachungsfunktion verwendet wird. Laut der neuen Studie konnten Forscher eine beträchtlich höhere Quote nachweisen, wenn die evaluierten Patienten 100 Cloud-fähige Geräte nutzten, die eine Fernüberwachung gestatten: über 31.000 Brasilianer, 17.000 Mexikaner und 4,1 Millionen Amerikaner.

Prozentsatz der Studie Teilnehmerzahl 90-Tage erreicht PAP-Therapietreue erreicht (vollständige Fernüberwachung) Selbstüberwachung USA 74 85 Brasilien 72 83 Mexiko 66 81

"Diese Ergebnisse sprechen stark für Fern- und Selbstüberwachungstechnologie", so Carlos M. Nunez, M.D., Co-Autor der Studie und leitender Betriebsarzt bei ResMed. "Trotz unterschiedlicher Gesundheitssysteme und anderer finanzieller und sozialer Belange erreichten die Patienten in allen drei Ländern eine überdurchschnittliche Therapietreuequote, wenn sie mit 100 Cloud-fähigen PAP-Geräten behandelt wurden."

Die Forscher raten Medizinern außerdem dazu, ihre PAP-Patienten bei einem Selbstüberwachungsprogramm wie myAir, die App für Patienten-Engagement von ResMed, anzumelden. Während sich 26 Prozent der US-Patienten der Studie bei myAir anmeldeten, traf dies nur auf 8,1 Prozent der brasilianischen und 2,8 Prozent der mexikanischen Patienten zu.

PAP-Therapietreue wurde für diese Studie gemäß der Definition des U.S. Centers for Medicare and Medicaid Services definiert: PAP-Beatmung für vier Stunden pro Nacht für 70 Prozent der Nächte in einem Zeitraum von 30 Tagen innerhalb der ersten 90 Therapietage.

