Mannheimer Morgen zum Umweltbewusstsein in Deutschland Überschrift: Es geht nur mit Druck Es ist nur folgerichtig, dass die Deutsche Umwelthilfe ein bundesweites Pfandsystem für Kaffeebecher fordert - und das haben sich die deutschen Verbraucher selbst zuzuschreiben. Bisher deutet in Sachen Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit alles darauf hin, dass die Appelle zu einem ressourcenschonenden Konsumverhalten wirkungslos verhallen. Zwar fürchten die Deutschen gemäß diversen Umfragen die Folgen des Klimawandels und sprechen sich für mehr Umweltschutz aus - aber zu erkennbaren Verhaltensänderungen haben derlei gute Absichten noch nicht geführt. Ja, die Zahl der verbrauchten Plastiktüten in Deutschland ist gesunken - offenkundig aber nur, weil sie an der Ladenkasse kostenpflichtig geworden sind. Im Gegenzug hat sich die Anzahl der verbrauchten Getränkedosen im vergangenen Jahr um ein Viertel erhöht. Und bereits die Feinstaubdebatte hatte gezeigt, dass gute Luft einerseits zwar sehr geschätzt, andererseits aber die Nachfrage nach Flugreisen stark gestiegen ist und eine CO2-Steuer abgelehnt wird. Eine Änderung wird daher nur über den Geldbeutel funktionieren. Und so, wie das Pfand auf Kaffeebecher "droht", so erscheint auch die CO2-Steuer unumgänglich. Denn sonst ändern die Deutschen ihr Umweltverhalten nie.

