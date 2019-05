Einstellung des erfahrenen Investmentbankers Maarten Meurs

William Blair, ein führendes, globales Boutique-Unternehmen für Investmentbanking, Vermögensverwaltung und privates Vermögensmanagement hat heute die Einstellung von Maarten Meurs als Geschäftsführer bekannt gegeben. Herr Meurs tritt der Financial Sponsors Group des Unternehmens bei, wo er mit den verschiedenen Branchenexperten von William Blair zusammenarbeiten wird, um das starke Wachstum des Unternehmens in den Benelux-Ländern fortzusetzen.

"Wir haben unsere europäische Präsenz in den letzten fünf Jahren mehr als verdoppelt und verfügen nun über mehr als 85 Mitglieder des Investment Banking-Teams in Europa", so Anu Sharma, Leiter des europäischen Investmentbankings. "Wir verfügen über eine lange Tradition im Bereich Betreuung von Benelux-Kunden mit außergewöhnlichen Ergebnissen und freuen uns, die starke Transaktionsdynamik mit Maarten fortzusetzen, der sich auf die Region konzentriert."

Herr Meurs wechselt mit mehr als 16 Jahren Branchenerfahrung von der ABN AMRO Bank in Amsterdam zu William Blair. Zuletzt war er geschäftsführender Direktor für Unternehmensfinanzierung bei M&A-Transaktionen. Davor war er in verschiedenen Positionen bei der Royal Bank of Scotland und deren Vorgängerin ABN AMRO Bank im Bereich Investmentbanking tätig. Herr Meurs erwarb seinen Master in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Groningen.

"Maarten verfügt über eine breite Palette von Fähigkeiten und erstklassige Erfahrungen auf dem Private Equity-Markt und ist damit eine großartige Ergänzung von William Blairs talentierter Financial Sponsors Group", so Brandon Lower, globaler Leiter der Financial Sponsors Group. "Er kann im Bereich Zusammenarbeit mit Finanzinvestoren auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken und bietet zuverlässige Beratung und innovative Lösungen."

"William Blair ist ein hoch angesehenes, führendes Unternehmen in der M&A-Beratung und ich fühle mich geehrt, die Möglichkeit zu bekommen, die Benelux-Finanzsponsoren-Community zu bedienen. Ich glaube, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um seine globale Kundenbasis durch erstklassige Beratungsleistungen weiter auszubauen", so Herr Meurs.

Im Jahr 2018 war William Blair die Nummer 1 unter den Beratern für sponsorenbezogene Geschäfte für Transaktionen unter 2 Milliarden Dollar¹. William Blair war in den letzten fünf Jahren einer der aktivsten M&A-Berater in Benelux und hat 30 Beratungsmandate mit einem Gesamtvolumen von mehr als 6,4 Milliarden Euro abgeschlossen.

Über William Blair

William Blair ist ein führendes, globales Boutique-Unternehmen für Investmentbanking, Vermögensverwaltung und privates Vermögensmanagement. Wir bieten Beratungsleistungen, Strategien und Lösungen, um den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden. Als unabhängiges und mitarbeitergeführtes Unternehmen sind wir zusammen mit unseren strategischen Partnern in mehr als 20 Büros weltweit tätig.* Weitere Informationen finden Sie auf williamblair.com.

*Umfasst strategische Partnerschaften mit Allier Capital, BDA Partners und Poalim Capital Markets.

¹Mergermarket 2018

