Andersen Global gab heute seine erste Kooperationsvereinbarung mit dem unabhängigen Beratungsunternehmen Awael Al Bahrain Management Consultancy (Awael) in Bahrain bekannt. Andersen Global ist bestrebt, eine starke und effektive Praxis im Nahen Osten aufzubauen und die Zusammenarbeit mit Awael ist der nächste Schritt in diesem Prozess.

Abbas Radhi gründete Awael 2014 als Alternative zu den "Big Four"-Beratungsunternehmen. Das wachsende Team von Awael-Experten betreut ein breites Spektrum von Geschäftskunden, darunter inhabergeführte Unternehmen. Aufgrund der Qualität des professionellen Teams von Awael beginnen größere Unternehmen, sich bezüglich Dienstleistungserbringung an Awael zu wenden. Zu den Tätigkeitsbereichen der Kanzlei gehören Buchhaltung, Steuern, Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten, Corporate Governance, unabhängiges Verwaltungsratsmandat von börsennotierten und in Familienbesitz befindlichen Unternehmen, Enterprise Risk Management, Risikoberatung, Unternehmensfinanzierung, Machbarkeitsstudien, Support für Familienunternehmen, Managementberatung und Corporate Governance-Beurteilungen.

"Die Bereitstellung von Dienstleistungen auf höchstem Qualitäts- und Integritätsniveau hat für uns oberste Priorität und war ein Schlüsselfaktor für unseren Erfolg", so Abbas, Office-Geschäftsführer bei Awael. "Die Zusammenarbeit mit Andersen Global stärkt unsere Fähigkeit, unseren Kunden die effizientesten, nahtlosesten und erfolgreichsten Lösungen anzubieten und unseren Kunden weitere Unterstützung durch den Zugang zu einer globalen Organisation von hoch qualifizierten Fachleuten zu bieten."

"Das Umfeld in Bahrain verändert sich, insbesondere mit der Einführung der Mehrwertsteuer zu Beginn dieses Jahres. Wir waren sehr selektiv bei der Auswahl für diesen Markteintritt und wir glauben, dass wir in Awael eine gute Ergänzung gefunden haben. Wir beide sind der Meinung, dass wir unseren Kunden den erstklassigen Service bieten sollten, den sie erwarten, diesen jedoch noch übertreffen sollten", so Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen Tax LLC.

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 4.500 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 141 Standorten präsent.

