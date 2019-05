Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die ISLE (ISLE 2020, oder "die Messe"), die größte internationale Handelsmesse für LED-Technologie und Beschilderungen wird vom 24.-27. Februar 2020 in Shenzhen stattfinden, dem wichtigsten Standort der chinesischen LED-Industrie und einer der weltweit bedeutenden Drehscheiben für technische Innovationen. Die ISLE 2020 wird dann zu Gast sein im Shenzhen World Exhibition & Convention Center (Shenzhen World), dem neuen Messegelände der Stadt, das gerade einmal 30 Minuten Fahrtzeit vom Großteil der wichtigsten chinesischen LED-Fabriken entfernt liegt. Durch den leichten Zugang zu den Fertigungsanlagen über eine einzige Plattform wird die Messe den Einkäufern aus der ganzen Welt einen effizienten Einkauf ermöglichen.



"Die ISLE 2019 war im Hinblick auf Größe und Zahl der Teilnehmer ein riesiger Erfolg. Insgesamt waren mehr als 250.000 Besucher und 1.365 Aussteller dabei, die neue Geschäftsmöglichkeiten entdecken und ihr Branchenwissen miteinander austauschen konnten. Die Zunahme bei den internationalen Einkäufern, deren Zahl 2019 um 10 Prozent höher ausfiel, steht stellvertretend für das Wachstum der Branche als Ganzes", sagte Li Yingjie, CEO der ISLE. "Wir konnten den unglaublichen Erfolg der ISLE 2019 selbst miterleben und die Durchführung der ISLE 2020 im neuen Shenzhen World Exhibition & Convention Center (Shenzhen World) sorgt für mehr Ausstellungsfläche und für eine größere Nähe zu vielen Fabriken. Dank einer Ausstellungsfläche von 160.000 m2 können wir mehr Produkte ausstellen und mehr Einblicke in die Industrie gewähren, und wir freuen uns darauf, auf der ISLE 2020 noch mehr Fachbesucher begrüßen zu dürfen."



Auf der viertägigen Veranstaltung werden Bildschirmanzeige-Technologien, integrierte audio-visuelle Systeme, LED und Beschilderungen von mehr als 2000 Ausstellern gezeigt, wodurch die internationalen Einkäufer voll in diese Welt eintauchen können.



Das Highlight der Messe 2020 wird die Einführung der voneinander getrennten sechs Messebereiche sein, wobei jeder einzelne eine Anzeige-Lösung für ein je anderes Geschäftsumfeld bietet: Smart City, neue Einkaufswelt, der intelligente Campus, Rundum-Entertainment, Museum und digitales Kino, Sicherheit sowie Informationsfluss.



Das Angebot der ISLE 2020 erstreckt sich entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Industrie und deckt die vor- und nachgelagerten Lieferketten der Branchen für kommerzielle Displays, integrierte audio-visuelle Systeme sowie LED und Beschilderungen ab. Führende Unternehmen aus der Branche, wie Absen, Unilumin, Hikvision, Aoto Electronics und Ledman, haben für die ISLE 2020 bereits Standflächen für Anzeigentafeln gebucht, was auch der größeren Ausstellungsfläche zu verdanken ist, die das neu gebaute Shenzhen World bietet.



Auf der ISLE 2020 wird es zudem mehr als 30 Konferenzen und Foren geben, die in Zusammenarbeit mit Partnern, wie dem Arm für LED-Anwendungen des Verbands der chinesischen Produzenten von optischen und optoelektronischen Produkten, dem Chinesischen Institut für Bühnengestaltung und der Electronic Government Association der Provinz Guangdong, durchgeführt werden. Mehr als 110 Branchenfachleute werden hier zusammenkommen, um sich über 11 wichtige Themen der Branche auszutauschen.



Informationen zu ISLE



Die International Large Screen Display Technology, Audio-Visual Intelligence Integrated System, Signs and LED Exhibition (ISLE), die von Canton Fair Advertising Co., Ltd., der China Foreign Trade Guangzhou Exhibition General Corp und dem Chinesischen Verband für Unterhaltungstechnologie veranstaltet wird, ist eine Branchenplattform, auf der Fachleute Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette in den Bereichen kommerzielle Displays, audio-visuelle Systeme und Beschilderungen finden. Die ISLE fand bisher im Canton Fair Complex in Guangzhou statt und wird ab 2020 seine Tore im Shenzhen World öffnen.



