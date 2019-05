Berlin (ots) - Genauso wie die meisten Bundesbürger sich mittlerweile beim täglichen Einkauf von der Plastiktüte verabschieden, genauso dürften viele bereit sein, sich von den jährlich 2,8 Milliarden Einwegbechern für Kaffee & Co. zu trennen. Nicht nur, weil die Umweltministerin die Wegwerfbecher und Plastikdeckel teurer machen will für Hersteller und Handel. Sondern auch, weil als Gegenwert für den Verzicht etwas Unbezahlbares lockt: Ein Schub gutes Gewissen. Der Mehrwegbecher als Beweis ökologisch korrekten Verhaltens: Unverzichtbarer Trendartikel für den umweltbewussten Teenager, Basis-Accessoire für alle, die es mit der Nachhaltigkeit ernst meinen.Nicht nur viele junge Deutsche sind offenbar geradezu hungrig danach, aus der Ökowelle eine Lebenskultur zu entwickeln: Umweltbewusstsein als coole, zeitgemäße Attitüde.



OTS: BERLINER MORGENPOST newsroom: http://www.presseportal.de/nr/53614 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_53614.rss2



Pressekontakt: BERLINER MORGENPOST Telefon: 030/887277 - 878 bmcvd@morgenpost.de