Wie Rockefeller Capital Management heute bekanntgab, bietet die Vermögensverwaltungssparte des Unternehmens, Rockefeller Asset Management, mit der Einführung einer OGAW-regulierten Fondsstruktur nun langfristige Aktienanlagen an, die ESG-Research (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) für europäische Anleger vollständig integrieren. Die ersten OGAW-Fonds, die von prominenten langfristigen europäischen institutionellen Anlegern ins Leben gerufen werden, sind der Rockefeller Global ESG Equity Fund und der Rockefeller U.S. ESG Equity Fund (die "Fonds"). Die Fonds sind für institutionelle und Privatanleger erhältlich und bieten eine Gründer-Anteilsklasse für größere Frühanleger. Sie stehen in vielen europäischen Ländern für "Passporting" zur Verfügung.

Rockefellers Anlagewurzeln in den USA reichen über 135 Jahre zurück, und das Unternehmen verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in globalen Aktienanlagen. Rockefeller ist ein Vorreiter in der Kombination von globalen Anlageprognosen mit einem Netzwerk rigoroser Fundamentalanalysen, das ESG-Analysen einbezieht. Rockefellers Geschichte der Nachhaltigkeit und des Impact Investing reicht bis in die 1970er Jahre zurück, als einige Förderer des Unternehmens die Auffassung vertraten, dass Anlageentscheidungen ökologische, soziale und finanzielle Dimensionen haben. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal von Rockefellers Anlageansatz ist die gut etablierte Praxis des Shareholder Engagement, in dessen Rahmen versucht wird, eine langfristige Wertschöpfung durch Portfolios zu erzielen und gleichzeitig die ESG-Standards weltweit anzuheben. In den vielen Jahren hat das Anlageteam von Rockefeller Asset Management mit einigen der größten Vermögensinhaber Europas zusammengearbeitet, um einen positiven Wandel in ihren Anlagenbeständen herbeizuführen.

"Wir vertreten seit langem die Ansicht, dass die ESG-Integration und eingehendes Engagement die Alpha-Generierung verstärken sowie Risiken und Chancen identifizieren können, die traditionelle Fundamentalanalyse allein nicht ermitteln kann", so David Harris, Chief Investment Officer von Rockefeller Asset Management und Co-Portfoliomanager der Fonds. "Als Reaktion auf die Marktnachfrage und angesichts einer profanen Verlagerung hin zu Nachhaltigkeitsanalysen als wesentlicher Bestandteil von Anlagen ermöglicht Rockefeller europäischen Anlegern, durch gemischte Fonds, die erstmals Liquidität und regulatorische Aufsicht des OGAW-Rahmenwerks bieten, Zugang zu seinen Strategien zu erhalten."

Rockefellers Global and U.S. ESG Equity-Strategien werden von den Co-Portfoliomanagern David Harris und Jimmy Chang aktiv verwaltet. Sie werden durch ein Team von Aktien- und ESG-Analysten mit Sitz in den USA, die seit vielen Jahren zusammenarbeiten, unterstützt. Die Rockefeller Global ESG Equity- und die Rockefeller U.S. ESG Equity-Strategien sind bestrebt, ihre Vergleichsindizes, den MSCI ACWI-Net Index bzw. den Russell 3000 Index, innerhalb eines vollständigen Marktzyklus, der auf 3-5 Jahren festgelegt ist, zu übertreffen.

Rockefeller Capital Management UCITS ICAV ist ein irisches Investmentvehikel für gemeinsame Anlageverwaltung in Form eines Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung unter Teilfonds und wird von Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited verwaltet. Die Gesellschaft Global Fund Services von Northern Trust unterstützt die neu aufgelegten OGAW-Fonds und fungiert als Verwaltungsstelle, Depotstelle, Verwahrstelle und Transferstelle. Rockefeller Co. LLC ist die Vertriebsstelle, Hyde Park Investment (London) und Archipelago Partners (Stockholm) sind die Untervertriebsstellen der Fonds, und Matheson fungiert als Rechtsberater im Hinblick auf irisches Recht.

Über Rockefeller Capital Management

Rockefeller Capital Management ist ein führendes unabhängiges Finanzdienstleistungsunternehmen in Privatbesitz und bietet Global Family Office-Dienstleistungen sowie Vermögensverwaltungs- und strategische Beratungsdienstleistungen für hochvermögende Privatpersonen und Familien, Institutionen und Unternehmen.

