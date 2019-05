Nach dem Erfolg des zweiten Aufrufs, der gerade zu Ende gegangen ist, eröffnen sich neue Chancen, um innovative Produkte in den Sektoren Design, Technologie, Fußbekleidung, Accessoires und Schmuck durch transnationale Kollaborationen zu entwickeln



Brüssel (ots/PRNewswire) - Heute beginnt der dritte Aufruf des WORTH-Partnerschaftsprogramms, eine hervorragende neue Gelegenheit für alle, die eine innovative Idee im Bereich Design, Mode, Fußbekleidung, Accessoires und Schmuck haben und Unterstützung brauchen, um sie zu realisieren.



Das WORTH-Partnerschaftsprogramm ist der erste virtuelle Inkubator, eine Vier-Jahres-Initiative finanziert durch das COSME-Programm der Europäischen Union, das die Entwicklung innovativer Produkte in kreativen Sektoren durch transnationale Kollaborationen zwischen Designern, traditioneller und digitaler Handwerkskunst und der Fertigungs- und Handwerksbranche fördern möchte.



Der zweite Aufruf war eine hervorragende Errungenschaft für die WORTH-Gemeinschaft: 183 Kandidatenpartnerschaften, 80 vorausgewählte Projekte aus 27 EU-Mitgliedsländern, bis zu 65 erfolgreiche Partnerschaften zwischen 150 internationalen Partnern.



Die ausgewählten Projekte stammen aus den Sektoren: Mode-/Textilsektor (29), Fußbekleidung (7), Accessoires (5), Design/Inneneinrichtung (19), Schmuck (4) und Leder (1), und sie wurden aufgrund der außergewöhnlichen Qualität der Ideen und Partner ausgewählt.



Mit der Überzeugung, dass Innovation auch wichtige Änderungen an der europäischen Wirtschaft und Gesellschaft hervorbringen kann, wurden sie auch für ein hohes Maß an Kreativität und dafür ausgewählt, dass sie die Mission von WORTH voll umgesetzt haben: zu verbinden, zu kreieren und zu innovieren.



Wer kann sich bewerben?



Kreative, Designer, Handwerker, Start-ups, Technologieunternehmen und KMU, die in den folgenden Sektoren Mode/Textilien, Fußbekleidung, Möbel/Inneneinrichtung, Leder/Pelze, Schmuck und Accessoirs tätig sind, und die nach neuen Gelegenheiten suchen, um Ideen und Konzepte mit einem hohen Maß an Innovation und Integration von Technologie und Design zu entwickeln, können sich bewerben, indem sie ihre Idee oder einen Projektvorschlag präsentieren.



Die Kandidaten müssen ein starkes Interesse an Kollaboration, kreativer Arbeit und Innovation auf einer transnationalen Basis zeigen. Die Jury zur Auswahl der Gewinner wird sich aus angesehenen internationalen Experten aus der Welt des Designs und der Mode zusammensetzen, die die Projekte basierend auf ihrer Einstellung gegenüber Innovation, ihrer sozialen und ökologischen Wirkung, der industriellen Machbarkeit sowie ihrem Marktpotenzial bewerten werden.



Unterstützung für Teilnehmer



Die ausgewählten Partnerschaften erhalten Leistungen im Wert von 60.000 EUR, bestehend aus:



l grundlegender finanzieller Unterstützung



l personalisiertem Coaching und Mentoring durch internationale Fachleute und Experten



l Unterstützung beim Zugang zu Finanzmitteln und Marktpositionierung



l Beratung zum Schutz von geistigem Eigentum



l Möglichkeit zur Teilnahme an Netzwerkaktivitäten



l Teilnahme an zwei internationale Veranstaltungen zur Präsentation ihrer Projekte



Das WORTH-Partnerschaftsprojekt



Eine Initiative der Europäischen Kommission zur Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen PM und Start-ups von Designern, Produzenten und Technologieunternehmen, um neue Produkte zu erstellen und innovative und bahnbrechende Ideen umzusetzen. Die Initiative wird von einem Konsortium aus ganz Europa in der Überzeugung umgesetzt, dass kreative Branchen (KMU und Start-ups) der Hauptantrieb für Wirtschaftswachstum in Europa sind.



Das WORTH-Partnerschaftprojekt wird finanziert von COSME, dem Programm der Europäischen Union für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen sowie kleinen und mittelständischen Betrieben.



Konsortium:



AITEX Research Institute. Projektleiter Kompetenzzentrum für angewandte Forschung und fortgeschrittene technische Dienstleistungen für die Industrie



KEPA Business and Cultural Development Centre Vermittlungs- und Verwaltungsbehörde für Unterstützungsprogramme für KMU und Unternehmer



IED Istituto Europeo di Design



Internationales Institut für höhere Bildung mit Spezialisierung auf Design, Kreativität, Kommunikation und Management



DAG Kommunikation



Kommunikationsagentur mit Erfahrung in komplexen Projekten auf der ganzen Welt und mit einem speziellen Ansatz für verschiedene Zielmedien



AA Avvocati Associati Franzosi Dal Negro Setti



Anwaltskanzlei mit einem starken Ruf im Bereich geistiges Eigentumsrecht (Design, Marken, Patente, Copyrights, Werbung, unlauterer Wettbewerb) und für eine Reihe von geschäftlichen und kommerziellen Angelegenheiten auf europäischer Ebene



