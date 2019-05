Erfahrene Führungskräfte aus den Bereichen Technologie und Telekommunikation stärken die Führungsspitze der Kymeta Corporation

Kymeta-das Kommunikationsunternehmen, das die Konnektivitätsstruktur für alles und überall bereitstellt-kündigte an, dass S. Douglas Hutcheson in den Vorstand von Kymeta eintritt und zum Vorstandsvorsitzenden ernannt wird und dass Walter Z. Berger als Präsident, Chief Financial Officer (CFO) und Chief Operating Officer (COO) eingestellt wurde.

Hutcheson ist Senior-Berater für Technologie, Medien und Telekommunikation bei Searchlight Capital und ist in mehreren öffentlichen und privaten Gremien tätig. Zuvor, als CEO von Leap Wireless über fast ein Jahrzehnt, leitete er die Geschäfte des Unternehmens und leitete den letztendlichen Verkauf an AT&T. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Telekommunikation und Technologie und hatte mehrere leitende Führungspositionen bei Leap inne, nachdem er als Manager bei Qualcomm tätig war.

"Kymeta ist branchenführend bei hybriden Kommunikationslösungen und ich freue mich, als Vorstandsvorsitzender an Bord zu kommen", so Doug Hutcheson, Vorstandsvorsitzender von Kymeta. "Die Telekommunikationsbranche hat in den letzten 25 Jahren große Fortschritte gemacht und ich bin überzeugt, dass Kymeta gut positioniert ist, um das Versprechen der mobilen Konnektivität auf der ganzen Welt zu erfüllen."

Berger war zuletzt COO und CFO von Nuvectra, einem Unternehmen für Plattformen für medizinische Neuromodulationsgeräte. Bevor er zu Nuvectra kam, war er in leitenden Führungspositionen bei AppDynamics tätig, einem zukunftsweisenden Unternehmen für Anwendungsintelligenz (application intelligence), das von Cisco übernommen wurde. Darüber hinaus hatte er leitende Führungspositionen bei SoftLayer, einem Cloud-Computing-Unternehmen, das von IBM übernommen wurde, und bei Leap Wireless inne. Zusätzlich nahm er mehrere leitende operative, finanzwirtschaftliche und allgemeine Führungspositionen in verschiedenen Industriezweigen ein und verfügt über umfangreiche Erfahrung als erfahrener Top-Manager, von Fortune-500-Unternehmen bis hin zu Private Equity und Venture-Capital-Unternehmen. Er hat ebenfalls in mehreren For-Profit- und Non-Profit-Vorständen mitgewirkt.

"Kymeta verbindet die Welt mit hybriden Telekommunikationssystemen", so Walter Berger, Präsident, CFO und COO von Kymeta. "Ich freue mich, dieser dynamischen Organisation zu einem Zeitpunkt beizutreten, in dem es so viele Wachstumsmöglichkeiten gibt."

Hutcheson und Berger schließen sich Kymeta zu einem für das Unternehmen entscheidenden Zeitpunkt an. "Wir könnten nicht glücklicher sein, Doug und Walter an Bord zu holen", so Rodi Guidero, Direktor und scheidender Vorsitzender des Kymeta-Vorstands. "Sie bringen beide wertvolle Erfahrungen und Perspektiven mit, die Kymeta in die nächste Wachstumsphase führen werden."

Über Kymeta

Kymeta erschließt das Satellitenkonnektivitätspotenzial in Kombination mit Mobilfunknetzen, um die überwältigende Nachfrage nach globaler allgegenwärtiger mobiler Konnektivität zu befriedigen. Die Flachbildschirm-Satellitenantenne des Unternehmens, die erste ihrer Art, und die Konnektivitätsdienste von Kymeta KALO bieten Kunden auf der ganzen Welt revolutionäre mobile Verbindungsfähigkeit in Satelliten- und Hybrid-Satellitenzellen-Netzen. Das Kymeta-Terminal, das durch US-amerikanische und internationale Patente und Lizenzen unterstützt wird, erfüllt die Anforderungen an leichte, schlanke und hochdurchlässige Kommunikationssysteme, die keine mechanischen Komponenten benötigen, um auf einen Satelliten zuzugreifen. Kymeta macht Verbindung einfach für jedes Fahrzeug, Schiff oder jede feste Plattform.

Kymeta ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Redmond, Washington.

Weitere Informationen erhalten Sie unter kymetacorp.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190521006002/de/

Contacts:

Geschäftsanfragen für Kymeta:

Sam Christensen

Leiter Marketing und Kommunikation

Kymeta Corporation

+1 425.658.8703

schristensen@kymetacorp.com

Medienanfragen für Kymeta:

Melanie McBride

Vizepräsidentin, Inhalt und PR

The Summit Group

+1 801.990.8464

mmcbride@summitslc.com