"Volksstimme" zum Streit über das Stechuhr-Urteil:

"Solange keine andere Beschäftigung in Sicht ist, will Wirtschaftsminister Peter Altmaier seinen Job als Bundeswirtschaftsminister behalten. Für einen Nachweis seiner Kompetenz scheint ihm das Stechuhr-Urteil des EuGH bestens geeignet. Um sich speziell beim Mittelstand einzukratzen, bemüht die drohende Bürokratie-Keule und preist für Deutschland das "Modell der Vertrauensarbeitszeit". Womit der Minister nur eindrucksvoll unterstreicht, wie weit er sich im Berliner Kosmos von den Befindlichkeiten einfacher Leute entfernt hat. Von einer Arbeitszeit im beiderseitigen Vertrauen steht in der Regel nichts in deutschen Arbeitsverträgen. Da sind Stunden und Gehalt genau vereinbart. Und bei Überstunden und deren Ausgleich gibt es so viel Streit, dass den EU-Richtern zur Schlichtung nur die Stechuhr-Variante einfiel. Weil zudem Arbeitsminister Hubertus Heil das Urteil umsetzen will, hat die Koalition ein neues Zank-Thema. Wenn Altmaier verliert, dürfte er fällig sein."/be/DP/he

AXC0008 2019-05-22/05:35