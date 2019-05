Nach der Abkehr von einer Fusion mit der Deutschen Bank vor einem Monat lädt die Commerzbank am Mittwoch (10.00 Uhr) in Wiesbaden zur Jahreshauptversammlung. Dabei dürften die Aktionäre bereits auf Antworten des Vorstands zum künftigen Kurs dringen. Das Management des Frankfurter MDax -Konzerns will seinen Plan für die nächsten Jahre im Herbst vorlegen. Erstmals leitet der seit einem Jahr amtierende Aufsichtsratschef Stefan Schmittmann die Hauptversammlung.

Der Aktienkurs dümpelt vor sich hin, im Herbst stieg die Commerzbank aus der ersten deutschen Börsenliga ab. Und auch zehn Jahre nach der Rettung mit Steuermilliarden haftet der Großbank das ungeliebte Attribut "teilverstaatlicht" an. Konzernchef Martin Zielke macht keinen Hehl daraus, dass die Wachstumsmöglichkeiten auf dem umkämpften deutschen Markt begrenzt sind. Weil die Commerzbank kräftig neue Kunden lockt, bleiben die Erträge zumindest einigermaßen stabil. Doch ob die Rechnung aufgeht, mit mehr Kunden langfristig auch mehr Gewinn zu machen, ist keineswegs sicher./ben/DP/he

ISIN DE000CBK1001

AXC0021 2019-05-22/05:50