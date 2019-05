Nach der Daimler-Hauptversammlung treten gleich zwei neue Manager ihr Amt an: Der neue CEO Ola Källenius und sein Finanzchef Harald Wilhelm. Wer ist der zweite, starke Mann?

Eigentlich beginnt Daimlers neuer Finanzchef Harald Wilhelm seinen Job erst am Abend des 22. Mai. Doch schon seit dem 1. April tourt der 53-Jährige als Vorstandsmitglied "ohne Ressortzuordnung" mit seinem Vorgänger Bodo Uebber durch die Lande. Der verlässt Daimler, weil seine Hoffnung, selbst Konzernchef zu werden, sich nicht erfüllte. Und doch bleibt der 59-jährige Uebber bis zur letzten Minute loyal: In Frankfurt etwa war er schon mit seinem Nachfolger, in London auch - und stellte ihn wichtigen Investoren und Analysten vor. Und der Neue hört sich an, was die über Daimler denken.

Wilhelm wird geschätzt: Der 53-Jährige sei keiner, der "Mist erzähle", berichtet einer, der ihn noch von seinem alten Job als Finanzvorstand beim Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus kennt. Er sei beeindruckt vom neuen Daimler-Finanzchef, schrieb ein Investmentberater im Anschluss an das Treffen in London. Schließlich habe Wilhelm klar gezeigt, dass sich Daimler auf die Marge und den Cash Flow konzentrieren müsse. Letzterer zeigt, wie viel Geld aus dem laufenden Geschäft in die Kasse kommt. Wilhelm, so das Resümee des Beraters, sei begeistert von der Herausforderung, die bei Daimler vor ihm liege.

Doch die Aufgaben in der Stuttgarter Zentrale sind riesengroß. Denn der scheidende Chef Dieter Zetsche hinterlässt dem neuen Daimlerteam eine riesige Palette an Altlasten: der Dieselskandal ist für Daimler längst nicht ausgestanden, die Europäische Union (EU) untersucht noch ein mutmaßliches Autokartell, hinzu kommen hausgemachte Probleme. So stoßen Autos der Daimlerflotte mehr Kohlendioxid aus als Fahrzeuge der Konkurrenten. Ab 2021 drohen deswegen hohe Strafen der EU. Der neue Finanzchef wird das Geld daher zusammenhalten müssen. Zusätzlich stellt der Branchenumbruch in Richtung Elektromobilität den Konzern vor eine gewaltige strategische Herausforderung.

Viele, die Wilhelm kennen, trauen ihm den neuen Job zu. "Er gehört zu den besten seiner Zunft", lobt der Analyst einer großen US-Investmentbank, der Wilhelm wie viele Kollegen mit Lob überschüttete, als der im Februar im südfranzösischen Toulouse seine letzte Bilanz als Airbus-CFO vorstellte. Doch aus Sicht des Analysten ...

