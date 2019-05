Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die diesjährige Hauptversammlung der Daimler AG (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) auf dem Berliner Messegelände markiert wichtige strategische Weichenstellungen: Die Aktionäre werden über eine neue Konzernstruktur mit der Umwandlung der automobilen Geschäftsfelder in rechtlich selbstständige Einheiten und der Daimler AG als Dachgesellschaft abstimmen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

