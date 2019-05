SHIONOGI B.V., die europäische Tochtergesellschaft von SHIONOGI Co., Ltd. (Hauptsitz: Osaka, Japan; President und CEO: Dr. Isao Teshirogi; im Folgenden "Shionogi") und L. MOLTENI C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETÀ DI ESERCIZIO S.P.A. (Hauptsitz: Florenz, Italien; Geschäftsführer: Giuseppe Seghi Recli; im Folgenden "Molteni") gaben heute bekannt, dass Shionogi und Molteni einen Vertrag abgeschlossen haben über den Vertrieb und Verkauf von RIZMOIC (Naldemedin) zur Behandlung von opioidbedingter Verstopfung (opioid-induced constipation, OIC) bei erwachsenen Patienten, die zuvor mit einem Abführmittel behandelt wurden; der Vertrag deckt die beiden europäischen Schlüsselmärkte Italien und Polen ab.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190521005989/de/

Shionogi kann auf eine lange Tradition in der forschungsbasierten Medizin zurückblicken. Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten des Unternehmens zielen auf den Bereich Schmerzen/zentrales Nervensystem als einen der Schwerpunkte seines mittelfristigen Geschäftsplans ab. Das Unternehmen ist ständig bestrebt, die Lebensqualität von Patienten, die unter Schmerzen oder Nebenwirkungen von Analgetika leiden, durch die Entwicklung innovativer Medikamente zu verbessern.

Molteni ist ein führender Spezialist auf dem Gebiet der Opioidbehandlung in Europa und engagiert sich für die Erforschung und Entwicklung neuer Lösungen zur Behandlung von mittelschweren bis schweren Schmerzen und Suchterkrankungen, um die Lebensqualität und Pflege von Patienten zu gewährleisten. Gemäß dem erwähnten Vertrag wird Molteni RIZMOIC in Italien und Polen vertreiben und verkaufen und Shionogi wird das Produkt in Italien gemeinsam mit Molteni vermarkten.

Dr. John Keller, Chief Executive Officer von Shionogi B.V., der Tochtergesellschaft von Shionogi in Europa, kommentierte: "Diese Partnerschaft ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für die Einführung von RIZMOICin Europa. Durch die Partnerschaft mit Molteni kombinieren wir unser umfassendes Wissen über das Schmerzmanagement mit Opioiden, um sicherzustellen, dass mehr Patienten mit OIC Zugang zu dieser wichtigen Behandlungsoption haben. Die gemeinsamen Vermarktungsaktivitäten von Shionogi und Molteni in Italien ergeben eine synergetische Partnerschaft, die den Wert der bestehenden Vertriebsstrukturen maximiert."

Giuseppe Seghi Recli, Managing Director von Molteni, ergänzte: "Wir freuen uns, mit Shionogi bei einem so vielversprechenden neuen Molekül für die Behandlung von OIC zusammenarbeiten, und wir sind davon überzeugt, dass das hohe Engagement beider Parteien, das man seit Beginn unserer Gespräche beobachten kann, wesentlich dazu beitragen wird, ein neues Patientenbewusstsein zu schaffen, das in der Lage ist, diese mit schweren Beeinträchtigungen einhergehende und unterdiagnostizierte Symptomatik in den Griff zu bekommen."

Am 22. Februar 2019 erteilte die Europäische Kommission die Marktzulassung für RIZMOIC zur Behandlung von OIC bei erwachsenen Patienten, die zuvor mit einem Abführmittel behandelt wurden.1,2 RIZMOIC soll 2020 in Italien und Polen eingeführt werden. RIZMOIC wurde im Juni 2017 unter dem Markennamen Symproic in Japan eingeführt und kam im Oktober 2017 in den USA auf den Markt.3-5

Shionogi plant, eine klinische Studie mit Naldemedin bei pädiatrischen Patienten mit OIC in der EU gemäß einem vereinbarten pädiatrischen Untersuchungsplan sowie eine klinische Studie bei erwachsenen Patienten mit postoperativem Ileus durchzuführen.

ENDE

Quellenangaben

1. Mitteilung vom 22. Februar 2019

Shionogi announces European Union Marketing Authorisation for RIZMOIC (naldemedine) for the treatment of opioid-induced constipation in adults previously treated with a laxative

2. SmPC, RIZMOIC, Shionogi, Feb. 2019. [online] Verfügbar auf: https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/rizmoic-epar-product-information_en.pdf [Zugriff am 20. Mai 2019].

3. Mitteilung vom 7. Juni 2017

Opioid-Induced Constipation therapeutic agent 'Symproic (naldemedine) Tablets 0.2mg' launched in Japan

4. Mitteilung vom 12. Oktober 2017

Shionogi Inc. and Purdue Pharma L.P. Announce U.S. Availability of Symproic (naldemedine) for the Treatment of Opioid-Induced Constipation in Adults with Chronic Non-Cancer Pain

5. Mitteilung vom 11. April 2019

Shionogi Announces Licensing of Symproic (naldemedine) to BioDelivery Sciences International Inc.

6. Sehgal N, et al. Chronic pain treatment with opioid analgesics benefits versus harms of long-term therapy. Expert Rev Neurother. 2013;13:1201-1220.

7. Camilleri M, et al. Emerging treatments in neurogastroenterology: a multidisciplinary working group consensus statement on opioid-induced constipation. Neurogastroenterol Motil. 2014;26: 1386-1395.

8. Coyne E, et al. Opioid-Induced constipation among patients with chronic Noncancer pain in the United States, Canada, Germany and the United Kingdom: Laxative use, response and symptom burden over time. Pain. 2015;16:1551-1565.

9. Hale M, et al. Naldemedine versus placebo for opioid-induced constipation (COMPOSE-1 and COMPOSE-2): two multicentre, phase3, double-blind, randomised, parallel-group trials. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2017. Online-Veröffentlichung vom 30. Mai 2017.

10. Webster L, et al. Long term use of naldemedine in the treatment of opioid-induced constipation in patients with chronic noncancer pain: a randomized, double-blind, placebo-controlled phase 3 study. Pain. 2018. Online-Veröffentlichung vom Februar 2018.

11. Bowers B, et al. The evolving role of long-term pharmacotherapy for opioid-induced constipation in patients being treated for noncancer pain. Jour Pharm Practice. 2017.

12. Katakami N, et al. Randomized phase III and extension studies: efficacy and impacts on quality of life of naldemedine in subjects with opioid-induced constipation and cancer. Ann Oncol. 2018. Online-Veröffentlichung vom 18. April 2018.

13. Satomi E, et al. Efficacy and tolerability of naldemedine in patient with cancer and opioidinduced constipation: A pooled subgroup analysis of 2 randomised placebo-controlled studies. Ann Oncol. 2018. 29 (suppl 8).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190521005989/de/

Contacts:

Shionogi Europe

Dr. Mark Hill, Shionogi

mark.hill@shionogi.eu

Mirjam Korn, Shionogi

mirjam.korn@shionogi.eu



Shionogi & Co., Ltd.

Corporate Communications Department

Tel.: +81-6-6209-7885



Molteni Italy

Ufficio stampa Chapter4

Tel.: +39 -02 36795940

Elena Santoro santoro@chapter4.it

Flavia Testorio testorio@chapter4.it