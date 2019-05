Medienmitteilung

22. Mai 2019, 07.00 Uhr

Zur sofortigen Veröffentlichung

Warteck Invest AG plant die Erhöhung ihres Aktienkapitals zur Finanzierung von weiterem Wachstum

Warteck Invest AG plant die Durchführung einer Bezugsrechtskapitalerhöhung aus dem bestehenden genehmigten Kapital. Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung der geplanten Investitionen in die bestehende Liegenschaftsprojektpipeline im Umfang von rund CHF 229 Mio. in den kommenden Jahren verwendet werden. Darüber hinaus beabsichtigt Warteck Invest AG gezielt die Akquisition weiterer attraktiver Renditeliegenschaften.

Der Verwaltungsrat der Warteck Invest AG hat im Grundsatz beschlossen, das Aktienkapital durch Ausgabe von bis zu 49'500 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10 zu erhöhen. Den Aktionären wird vor Beginn des Bezugsrechtshandels für jede gehaltene Namenaktie ein Bezugsrecht zugeteilt. Die Ausübung von vier Bezugsrechten wird den Inhaber zum Bezug einer neuen Namenaktie gegen Zahlung des Bezugspreises berechtigen. Die genauen Modalitäten des Bezugsangebots an die bestehenden Aktionäre (insbesondere der Bezugspreis und Zeitplan) werden voraussichtlich in den nächsten Tagen bekannt gegeben.

Die Aktionärsgruppe Familie Dr. Christoph M. Müller beabsichtigt, ihre proportionale Beteiligung von derzeit 31.79% an der Warteck Invest AG zu halten und sich entsprechend an der Kapitalerhöhung zu beteiligen.

Die Bank Vontobel AG wurde als alleinige federführende Bank mit der Vorbereitung und Durchführung der beabsichtigten Kapitalerhöhung beauftragt.

Wichtige Termine 22. Mai 2019 129. ordentliche Generalversammlung, Basel August 2019 Publikation Semesterbericht 2019

Weitere Auskünfte und zusätzliche Informationen

Daniel Petitjean, Chief Executive Officer

Tel. +41 (61) 690 92 20

Fax +41 (61) 690 92 30

daniel.petitjean@warteck-invest.ch

Stefan Hilber, Chief Financial Officer

Tel. +41 (61) 690 92 20

Fax +41 (61) 690 92 30

stefan.hilber@warteck-invest.ch

Warteck Invest AG, E-Mail: info@warteck-invest.ch Grenzacherstrasse 79, CH-4058 Basel Webseite: www.warteck-invest.ch (http://www.warteck-invest.ch)

Tel. +41-61-690 92 20, Fax +41-61-690 92 30

Namenaktie der Warteck Invest AG: Valor 261 948 | ISIN CH 000 261 948 1 | Symbol WARN

Firmenportrait Die Warteck Invest AG ist eine am Immobiliensegment der SIX Swiss Exchange kotierte Publikumsgesellschaft. Sie verfügt über ein attraktives, diversifiziertes Portfolio an Renditeliegenschaften mit einem Marktwert per 31.12.2018 von CHF 782.7 Mio., welches sie mit dem Ziel nachhaltiger Ertragssicherung in eigener Regie bewirtschaftet. Die Strategie ist darauf ausgerichtet, den Liegenschaftsbestand gezielt zu entwickeln, die Erträge zu optimieren und langfristig zu sichern und damit Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien dar. Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in Staaten verbreitet werden, welche die öffentliche Verbreitung solcher Informationen gesetzlich beschränken oder verbieten. Insbesondere darf diese Pressemitteilung nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA), das Vereinigte Königreich (UK) oder andere Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes gebracht oder übertragen werden. Diese Pressemitteilung darf insbesondere auch nicht an die US-Adressen von US-amerikanischen natürlichen oder juristischen Personen sowie an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoss gegen die jeweiligen wertpapierrechtlichen Vorschriften der oben genannten Staaten begründen. Insbesondere wurden die Aktien der Warteck Invest AG nicht gemäss den amerikanischen wertpapierrechtlichen Vorschriften registriert und werden deshalb weder U.S. Personen noch in den USA zum Kauf angeboten, verkauft oder geliefert. Aktien der Warteck Invest AG werden ausserhalb der Schweiz nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. IT IS NOT BEING ISSUED IN COUNTRIES WHERE THE PUBLIC DISSEMINATION OF THE INFORMATION CONTAINED HEREIN MAY BE RESTRICTED OR PROHIBITED BY LAW. IN PARTICULAR, THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA, UNITED KINGDOM AND OTHER MEMBER STATES OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA. THIS DOCUMENT SHOULD IN PARTICULAR NOT BE DISTRIBUTED TO THE US-ADDRESSES OF UNITED STATES PERSONS OR TO PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. EVERY CONTRAVENTION OF THESE RESTRICTIONS MAY CONSTITUTE A BREACH OF THE RESPECTIVE SECURITIES LAWS OF THE COUNTRIES MENTIONED ABOVE. IN PARTICULAR, THE SECURITIES OF WARTECK INVEST AG HAVE NOT BEEN REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS. SECURITIES OF WARTECK INVEST AG ARE NOT BEING OFFERED TO THE PUBLIC OUTSIDE OF SWITZERLAND.