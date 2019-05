Medienmitteilung

LEM gibt robuste Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2018/19 bekannt

Freiburg, Schweiz, 22. Mai 2019 - LEM (SIX: LEHN), ein führender Global Player in der Messung elektrischer Parameter für Industrie- und Automobilanwendungen, gab heute die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2018/19 (April-März) im Vergleich zu 2017/18 bekannt.

Der Umsatz stieg um 6,8% auf 321,6 Mio. CHF (301,2 Mio. CHF); wechselkursbereinigt legte er um 5,8% zu.

Insgesamt verteilte sich der Umsatz weiterhin stabil in den verschiedenen Regionen: China 106,3 Mio. CHF (33,1% des Gesamtumsatzes) Europa 107,2 Mio. CHF (33,3% des Gesamtumsatzes) Nordamerika 43,2 Mio. CHF (13,4% des Gesamtumsatzes) Rest der Welt 64,8 Mio. CHF (20,1% des Gesamtumsatzes)

F&E Kosten stiegen um 29,7% auf 27,6 Mio. CHF (21,3 Mio. CHF) bzw. 8,6% des Umsatzes, um neue Möglichkeiten zu erschliessen.

Der EBIT legte um 2,6% auf 64,8 Mio. CHF zu (63,1 Mio. CHF); wobei die EBIT-Marge leicht auf 20,1% (21,0%) zurückging.

Der Reingewinn fiel im Berichtszeitraum um 3,8% auf 52,4 Mio. CHF (54,4 Mio. CHF).

Die Dividende erhöht sich von 40 CHF auf 42 CHF pro Aktie.

Frank Rehfeld, CEO: "Wir freuen uns, für das abgeschlossene Geschäftsjahr stabile Ergebnisse berichten zu können - eine angesichts der weltweit rückläufigen Konjunkturentwicklung mehr als zufriedenstellende Performance. 61% unseres Umsatzwachstums kommen aus dem Automobilbereich, vor allem durch den Umstieg auf umweltfreundliche Autos. Bedingt durch die Megatrends Energieeffizienz, Mobilität und Automatisierung bleiben die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für LEM weiterhin positiv. China ist unser grösster Markt und bietet uns das grösste strategische Potenzial für mittelfristiges Wachstum.

Der Markt für Sensortechnik ist noch lange nicht gesättigt. Aufgrund neuer Anwendungen und Technologien durchlaufen sensortechnische Produkte gegenwärtig gerade einen signifikanten Wandel. Wir verstärken unser Investment in F&E weiter. Inzwischen macht es 8,6% unseres Umsatzes aus und trägt mit acht neu eingeführten Produkten deutlich Früchte.

Das Geschäftsjahr 2018/19 war geprägt durch beschleunigte Veränderungen, sowohl in Bezug auf unsere Märkte als auch mit Blick auf die Art und Weise, wie wir unsere Geschäfte führen. Wir machen unser Unternehmen agiler und generieren damit signifikantes Wachstumspotenzial."

Andrea Borla, CFO: "Die Stärke unseres Geschäfts zeigt sich in unserer Fähigkeit, F&E-Investitionen deutlich um 29,7% zu erhöhen und gleichzeitig ein EBIT-Wachstum von 2,6% auf 64,8 Mio. CHF zu generieren. Der Cashflow aus dem operativen Geschäft bleibt mit 53,5 Mio. CHF weiterhin stark und unsere Bilanz zeigt sich im Wesentlichen belastungsfrei. Mit einer auf 42 CHF pro Aktie erhöhten Dividende sind wir überzeugt, dass LEM auch im kommenden Geschäftsjahr eine solide Finanzperformance ausweisen wird."

Industrie-Segment: Stabile Performance

Die 12-Monatsumsätze im Industrie-Segment beliefen sich insgesamt auf 250,2 Mio. CHF; dies entspricht einem Anstieg um 3,3%. Bei konstanten Wechselkursen erhöhte sich der Umsatz um 2,4%. Der Umsatz ging in China um 3,6% zurück, stieg in Europa um 5,2% und in den USA um 9,6%; im Rest der Welt legte er um 7,3% zu.

Mio. CHF 2018/19 2017/18 Veränderung Kommentar Geschäftsbereiche Antriebs- und Schweissgeschäft 113,3 113,3 +0,1% • China & Japan verhaltene Nachfrage • Andere Märkte gutes Wachstum im gesamten Portfolio • Starkes Interesse an Produktneuheiten Erneuerbare Energien 77,0 74,6 +3,2% • Zusätzliche Marktanteile in Europa und Indien • Neue Aufträge dank neuer Produkte • China schwächer, bedingt durch Änderungen in der Solarenergiepolitik Traktionsgeschäft 48,6 45,0 +8,0% • Wachstum in China und in Indien • Höhere Investitionen in Osteuropa & in Russland Hochpräzisionsgeschäft 11,3 9,4 +20,2% • Starke Nachfrage nach Elektroautoprüfständen • Neue Produkte gut aufgenommen Industrie gesamt 250,2 242,2 +3,3%

Automobil-Segment: Beschleunigte Entwicklung hin zu umweltfreundlichen Autos

Die 12-Monatsumsätze im Automobil-Segment beliefen sich insgesamt auf 71,4 Mio. CHF; dies entspricht einem Anstieg um 21,0%. Bei konstanten Wechselkursen erhöhte sich der Umsatz um 19,6%. Die Umsätze betreffend umweltfreundlichen Autos machen inzwischen 68,1% der Autoumsätze aus. Zwar bleibt China weiterhin der grösste Markt, doch die chinesische Wirtschaft zeigt Anzeichen einer Verlangsamung und E-Autos sind anfällig für Veränderungen in der Regierungspolitik. Sowohl in den USA als auch in Europa kam es zu Werksschliessungen, wenngleich sich die Hersteller zunehmend bereit zeigen, Elektro- oder Hybridfahrzeuge auf den Markt zu bringen. Der Umsatz in China legte um 46,8% zu, in Europa wuchs er um 21,4%, wohingegen in den USA ein Rückgang um 13,3% zu verzeichnen war.

Mio. CHF 2018/19 2017/18 Veränderung Kommentar Geschäftsbereiche Umweltfreundliche Autos 48,6 33,1 +46,7% • Alle Märkte weiterhin auf Wachstumskurs • China beeinflusst durch politische Massnahmen • Entwicklung neuer Produkte für Motorsteuerung und Ladesysteme Konventionelle Autos 22,8 25,9 -11,9% • PKWs in den USA generell schwächer • Alte Sensortechnik wird ersetzt - wie antizipiert Automobil gesamt 71,4 59,0 +21,0%

Rentabilität im grünen Bereich

Der Bruttogewinn stieg um 5,5% auf 146,5 Mio. CHF und die Bruttomarge lag bei 45,6%. Dies sind 50 Basispunkte weniger als im Vorjahr. Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr verlagerten wir Teile der Produktion an kosteneffiziente Standorte und führten verschiedene Effizienzprogramme durch - vor allem entlang der Lieferkette. Diese Optimierungen wurden durch einmalige Wertminderungen auf nicht ausgelastete Industriemaschinen in Höhe von 2,7 Mio. CHF und eine einmalige Rückstellung für ungenutzte Bestände in Bezug auf ein nicht mehr hergestelltes Automobilprodukt in Höhe von 1,8 Mio. CHF wieder aufgehoben.

Wir bleiben weiterhin wachsam bei den Overheads und hielten vor allem die Vertriebsgemeinkosten niedrig bei 54,4 Mio. CHF (54,9 Mio. CHF), während wir bei den Erträgen sogar um 6,8% zulegten. Die Stärke unseres Geschäfts zeigt sich in der Tatsache, dass wir in der Lage sind, unser F&E-Investment um 29,7% deutlich auf 27,6 Mio. CHF (21,3 Mio. CHF) zu erhöhen und dabei immer noch ein EBIT-Wachstum von 2,6% auf 64,8 Mio. CHF (63,1 Mio. CHF) ausweisen zu können. Unsere EBIT-Marge ging leicht von 21,0% auf 20,1% zurück, bleibt jedoch auf lange Sicht stabil.

Der Konzernsteuersatz belief sich im Berichtsjahr auf 15,9%, dies dank des bestätigten Status unseres China-Geschäfts als High New Technology Enterprise.

Der Reingewinn lag bei 52,4 Mio. CHF und ging damit im Vergleich zum Vorjahr (54,4 Mio. CHF) um 3,8% zurück. Im abgelaufenen Geschäftsjahr beinhaltete der Reingewinn eine einmalige steuerliche Vergünstigung von 3,4 Mio. CHF.

Starker Cashflow und starke Bilanz

Der Cashflow aus dem operativen Geschäft belief sich auf 53,5 Mio. CHF (-1,1%) und der freie Cashflow lag bei 38,8 Mio. CHF (-0,6%). Dieser Rückgang erklärt sich aus einem bestandsbedingten Anstieg im Nettoumlaufvermögen.

Unsere Bilanz zeigt sich weiterhin stark und ist im Wesentlichen belastungsfrei. Per 31. März 2019 war beim Gesamtvermögen ein Anstieg auf 187,1 Mio. zu verzeichnen. Das Eigenkapital belief sich auf 113,1 Mio. CHF und die Eigenkapitalquote lag bei 60,5% (60,0% per 31. März 2018).

Berichtigung der Bilanz 2017/18

Wir haben an der Rechnungslegung für das Jahr 2017/18 Berichtigungen vorgenommen, da der versicherungsmathematischen Berechnung unserer Verpflichtungen aus Schweizer Pensionsvorsorgeplänen ein falscher Umrechnungskurs zugrunde gelegt worden war. Der Umrechnungskurs wirkt sich sowohl auf den Aufwand für die Vorsorgepläne als auch auf die Bilanz aus. Die Berichtigung führte zu einem EBIT-Anstieg um 1,4 Mio. CHF (revidiert auf 63,1 Mio. CHF) und einer Erhöhung des Nettogewinns um 1,1 Mio. CHF (revidiert auf 54,4 Mio. CHF) für das Geschäftsjahr 2017/18. Diese Anpassungen bei den Erträgen und in der Bilanz sind im dieses Jahr veröffentlichten Finanzbericht reflektiert und werden in Anmerkung 3 zum Konzernabschluss erläutert.

Dividendenerhöhung

Basierend auf den Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2018/19 und dem stabilen Ausblick, schlägt der Verwaltungsrat eine Erhöhung der Dividende auf 42 CHF pro Aktie vor (40 CHF für 2017/18), zahlbar zum 4. Juli 2019. Der Vorschlag folgt damit der von LEM vertretenen Dividendenpolitik, die von einer Ausschüttung von deutlich mehr als 50% des konsolidierten Reingewinns an die Aktionäre ausgeht und entspricht einer Ausschüttungsquote von 91,4%.

Stabiler Ausblick

Bedingt durch die Megatrends Energieeffizienz, Mobilität und Automatisierung bleiben die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für LEM weiterhin positiv. Dank unserer starken Marke und Marktführerschaft rechnen wir mit einem stabilen, der weltweiten Konjunktur angepassten Umsatzwachstum im Industrie-Segment. Das Geschäft umweltfreundliche Autos bietet weiterhin die grössten Wachstumschancen und wird die konventionellen Fahrzeuge ersetzen. Allerdings bleibt das Thema Regierungspolitik weiterhin ein stark volatiler Faktor und der zunehmende Wettbewerb bei den umweltfreundlichen Autos wird zu steigendem Preisdruck führen. Geopolitische Spannungen und verstärkte Handelsbarrieren könnten ein Abwärtsrisiko für das weltweite Wachstum und unsere Geschäfte bedeuten.

Wir planen weitere Investitionen in F&E - beispielsweise durch die Nutzung neuer Technologien in elektrischen Antrieben, smarteren Sensoren, der DC-Messung und in Ladesystemen. Wir wollen unsere Produktion weiterhin effizient gestalten und dabei gleichzeitig auch unsere weltweiten Standorte mit optimalen F&E-, Betriebs-, Verkaufs- und Qualitätsmanagementkapazitäten ausstatten. Dadurch wird unser Unternehmen flexibler und schneller in der Produktentwicklung und Produkteinführung.

Unter Berücksichtigung aller internen und externen Faktoren rechnen wir mit einer erneut soliden Finanzperformance im kommenden Jahr.

Medien-/Analystenkonferenz und Webcast

Andreas Hürlimann, Vorstandsvorsitzender, Frank Rehfeld, CEO, und Andrea Borla, CFO, werden die Ergebnisse für das Finanzjahr 2018/19 heute um 10.30 Uhr (MEZ) an der Medien- und Analystenkonferenz in Zürich im Einzelnen vorstellen.

Medien-/Analystenkonferenz via Live-Webcast

https://78449.choruscall.com/dataconf/productusers/lem/mediaframe/30339/indexl.html (https://78449.choruscall.com/dataconf/productusers/lem/mediaframe/30339/indexl.html)

Der Link zum Webcast und die Präsentation sind auf der LEM-Webseite (www.lem.com/en/investors (http://www.lem.com/en/investors)) verfügbar, wo später auch der Webcast archiviert wird.

Durchwahl

Schweiz & Europa: +41 (0)58 310 50 00

Grossbritannien: +44 (0) 207 107 06 13

USA: +1 (1) 631 570 56 13

Detaillierte Informationen zu den Ergebnissen aus dem Finanzjahr 2018/19

Der komplette Jahresbericht und der Finanzbericht sind ab heute, 22. Mai 2019, auf www.lem.com/en/investors (http://www.lem.com/en/investors) > Financial Reports verfügbar.

Finanzkalender

Geschäftsjahr vom 1. April bis zum 31. März

22. Mai 2019 Ergebnisse des Geschäftsjahrs 2018/19 27. Juni 2019 Ordentliche Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2018/19 02. Juli 2019 Ex-Dividende-Tag 04. Juli 2019 Dividendenausschüttung 30. Juli 2019 Ergebnisse des ersten Quartals 2019/20 05. November 2019 Halbjahresergebnisse 2019/20

Anhang:

Konsolidierte Erfolgsrechnung

April bis März Tsd. CHF 2018/19 2017/18

Berichtigt Veränderung Umsatz 321'591 301'243 +6,8% Herstellungskosten (175'098) (162'383) Bruttoergebnis 146'493 138'859 +5,5% Bruttomarge (in % des Umsatzes) 45,6% 46,1% Vertriebsaufwand (29'733) (30'278) Verwaltungsaufwand (24'640) (24'609) Forschungs- und Entwicklungsaufwand (27'576) (21'255) Sonstiger Aufwand 0 0 Sonstiger Ertrag 252 412 EBIT 64'796 63'129 +2,6% EBIT-Marge (in %) 20,1% 21,0% Finanzaufwand (179) (298) Finanzertrag 155 143 Wechselkurseffekte (2'519) 1'345 Ergebnis vor Steuern 62'252 64'320 -3,2% Steuern (9'876) (9'891) Reingewinn 52'376 54'428 -3,8% Reingewinnmarge (in % des Umsatzes) 16,3% 18,1%

Kennzahlen

Mio. CHF 2018/19 2017/18

Berichtigt Veränderung Auftragseingang Q1 Q2 Q3 Q4 FJ Q1 Q2 Q3 Q4 FJ Q4 - Q4 FJ - FJ Industrie 68,0 56,6 57,5 63,6 245,7 63,9 58,7 63,1 70,4 256,1 -9,7% -4,1% Automobil 17,9 23,5 15,1 18,2 74,7 14,8 19,4 15,6 13,8 63,5 +32,3% +17,6% LEM gesamt 86,0 80,0 72,6 81,8 320,5 78,8 78,0 78,7 84,2 319,7 -2,8% +0,2% Book-to-bill Ratio Q1 Q2 Q3 Q4 FJ Q1 Q2 Q3 Q4 FJ Q4 - Q4 FJ - FJ Industrie 0,96 0,93 0,99 1,05 0,98 1,02 0,96 1,11 1,14 1,06 -7,8% -7,1% Automobil 1,04 1,16 0,85 1,13 1,05 1,11 1,27 0,98 0,94 1,08 +20,0% -2,8% LEM gesamt 0,98 0,99 0,95 1,07 1,00 1,04 1,02 1,08 1,10 1,06 -3,1% -6,1% Umsatz Q1 Q2 Q3 Q4 FJ Q1 Q2 Q3 Q4 FJ Q4 - Q4 FJ - FJ Industrie 70,8 60,8 58,3 60,4 250,2 62,6 61,1 56,9 61,6 242,2 -2,0% +3,3% Automobil 17,3 20,1 17,8 16,1 71,4 13,3 15,2 15,9 14,6 59,0 +10,3% +21,0% LEM gesamt 88,0 80,9 76,1 76,5 321,6 75,9 76,3 72,8 76,2 301,2 +0,3% +6,8% EBIT Q1 Q2 Q3 Q4 FJ Q1 Q2 Q3 Q4 FJ Q4 - Q4 FJ - FJ Industrie 15,8 13,0 12,1 14,0 54,9 13,6 12,9 11,6 14,2 52,4 -1,3% +4,9% Automobil 2,8 4,0 3,2 -0,0 9,9 2,7 3,3 3,3 1,4 10,8 -101,2% -8,2% LEM gesamt 18,5 17,0 15,2 14,0 64,8 16,3 16,2 14,9 15,6 63,1 -10,2% +2,6% Reingewinn Q1 Q2 Q3 Q4 FJ Q1 Q2 Q3 Q4 FJ Q4 - Q4 FJ - FJ LEM gesamt 13,5 13,8 11,6 13,4 52,4 13,5 13,5 11,9 15,5 54,4 -13,7% -3,8%

