The following instruments on XETRA do have their first trading day 22.05.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 22.05.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0471298007 BANCVER(BCI) 19/24 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DD5AJ49 DZ BANK CLN E.9696 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0SA2 DZ BANK IS.A1132 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0SB0 DZ BANK IS.C195 19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA NO0010851728 HOERMANN IND ANL.19/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AJ56 DZ BANK CLN E.9697 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AJ64 DZ BANK CLN E.9698 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3134 LB.HESS.THR.CARRARA05C/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3142 LB.HESS.THR.CARRARA05D/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3159 LB.HESS.THR.CARRARA05E/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3175 LB.HESS.THR.CARRARA05G/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3183 LB.HESS.THR.CARRARA05H/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB32F7 LB.HESS.THR.CARRARA05K/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013421799 BPCE 19/31 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013421815 CR.AGR.(LDN) 19/29 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA NO0010851876 KRED.F.WIED.19/22 MTN NK BD01 BON NOK N

CA XFRA US03522AAJ97 ANH.B.CO/IB 19/46 BD01 BON USD N

CA XFRA USU0242AAC63 AMER.AIR.GRP 19/22 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1843435501 TLG IMMOBI.ANL.19/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2001315766 EURONET WW. 19/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2002491517 NATWEST MKTS 19/24 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2002491780 TENNET HLDG 19/30 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2002491863 TENNET HLDG 19/39 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2002504194 SWEDBK HYPO. 19/25 MTN BD02 BON EUR N