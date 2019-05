The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.05.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.05.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT000B120019 ERSTE GP BNK AG 13-19 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000DB7XRG1 DT.BANK MTN 14/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBB6CK3 LBB PF.S.523 BD00 BON EUR N

CA XFRA USY71548AX22 PTT PUBLIC CO. 05/35 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA XS1165980274 DELHI INTL AIRPORT 15/22 BD00 BON USD N

CA XFRA XS1216623022 RELIANCE COMMUNICAT.15/20 BD00 BON USD N

CA XFRA XS1515027412 DAH SING BK 16/26 FLR MTN BD00 BON USD N

CA XFRA DE000HSH4MY9 HCOB SZ IX 13/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB9BC2 NORDLB 3 PH.BD.36/17 BD01 BON EUR N

CA KEMA XFRA FI4000097084 KEMIRA 14-19 BD01 BON EUR N

CA FTAQ XFRA FR0011708080 REP. FSE 14-19 O.A.T. BD01 BON EUR N

CA UI7L XFRA FR0123031686 UNEDIC 15-25.05.19 BD01 BON EUR N

CA XFRA US836205AM61 SOUTH AFR. 09/19 BD01 BON USD N

CA XFRA USY97279AB28 YANCOAL INT.RES.DEV.12/22 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0876181537 FANTAS.HLDG GRP 13/20 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1464929329 RKI OV.FIN.16(A) 16/19 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1495978832 SHUI ON DEV.HLDG 16/19 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1508493498 YUZHOU PPTS 16/23 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1602584895 SOCAM DEVELOPMENT 17/20 BD01 BON USD N

CA XFRA AU3CB0221257 BWP MANAGEMENT 2019 BD02 BON AUD N

CA XFRA DE000HLB09A6 LB.HESS.THR. IHS 15/23 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4YT4 HCOB FRUEH 15/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH5WK4 HCOB ZS 28 15/19 BD02 BON EUR N

CA UOY2 XFRA FR0011746247 CADES 14/19 MTN BD02 BON EUR N