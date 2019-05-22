FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.05.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 23.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.05.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 23.05.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
9BF XFRA GG00B4L84979 BURFORD CAPITAL LTD 0.079 EUR
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