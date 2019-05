Gestern + 5 % nach dem ersten Statement des neuen Chefs, der die zwei Vertriebsschienen Saturn und Mediamarkt zusammenführen muss, um eine betriebswirtschaftlich saubere Grundlage zu schaffen. In der Zwischenzeit verlieren beide etwas an Umsatz, was zur neuen Organisation gehört. Entscheidend ist, was Ceconomy in sagen wir einem Jahr wert sein kann und dieses Potential ist eines der interessantesten unter den Midcaps.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info