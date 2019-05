Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für STMicroelectronics nach einer Konferenz mit dem Finanzchef auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Situation um den chinesischen Smartphone-Hersteller Huawei dürfte die Umsatzprognose des Chip-Herstellers für das zweite Halbjahr nicht belasten, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Jedenfalls solange sich der Handelszwist zwischen den USA und China nicht noch ausweitee. Der Experte schätzt den Anteil von Huawei am Umsatz von STMicro auf zwei bis drei Prozent./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2019 / 19:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2019 / 19:21 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0074 2019-05-21/22:32

ISIN: NL0000226223