Abivax präsentierte 9-Monats-Daten der Phase-2a-Erhaltungsstudie mit ABX 464 in Colitis ulcerosa, die eine langfristige Wirksamkeit und Sicherheit zeigen, auf führender internationaler Konferenz für Gastroenterologie in den USA * Die Zwischenergebnisse der Studie wurden am 21. Mai 2019 als Vortrag auf der Digestive Disease Week in San Diego, Kalifornien präsentiert * Nach 9-monatiger Behandlung mit ABX464 zeigten 18 der 19 Studienpatienten ein nachhaltiges klinisches Ansprechen * Die mittlere Konzentration des Biomarkers Calprotectin im Stuhl der Patienten wurde drastisch reduziert und lag im Normalbereich, was auf eine Heilung der Schleimhaut hinweist * Alle Patienten, die nach sechs Monaten in der Erhaltungsstudie waren, blieben auch nach neun Monaten weiterhin in der Studie, was auf die langanhaltende Sicherheit und Wirksamkeit hinweist * Studienpatienten erhielten im Durchschnitt für 14 Monate (der am längsten behandelte Patient für 18 Monate) täglich eine Dosis ABX464 Paris, Frankreich, 22. Mai 2019, 8:00, MESZ - Abivax (Euronext Paris: FR0012333284 - ABVX), ein Biotechnologieunternehmen mit Produkten in der klinischen Entwicklung, die das Immunsystem nutzen, um Therapien für entzündliche und virale Erkrankungen sowie Krebs zu entwickeln, präsentierte gestern 9-Monats-Zwischenergebnisse der einjährigen Open-Label-Erhaltungsstudie ABX464-102 an Patienten mit mäßiger bis schwerer Colitis ulcerosa (CU) auf der jährlichen Digestive Disease Week (DDW) Konferenz in San Diego, Kalifornien, USA. Prof. Dr. med. Séverine Vermeire, M.D., Ph.D., Leiterin des Zentrums für chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED) am Universitätsklinikum Leuven in Belgien, ehemalige Präsidentin von ECCO und verantwortliche Prüfärztin der Studie, sagte: "Die ABX464-102-Studie belegt bei Patienten mit Colitis ulcerosa, die mit ABX464 behandelt werden, eine fortlaufend starke und konsistente Wirksamkeit über alle im Rahmen dieser Studie bewerteten klinischen Endpunkte sowie hinsichtlich der untersuchten Biomarker, wie die Konzentration von Calprotectin im Stuhl. Die 6-Monats- sowie die aktuellen 9-Monats-Zwischenergebnisse der Erhaltungsstudie sind sehr vielversprechend, und wir unterstützen die weitere Entwicklung dieses aussichtsreichen neuen Wirkstoffkandidaten uneingeschränkt, sowohl zur Behandlung von Colitis ulcerosa als auch zur Behandlung weiterer entzündlicher Erkrankungen." Prof. Dr. med. William Sandborn, M.D., Direktor des Zentrums für entzündliche Darmerkrankungen (Inflammatory Bowel Disease, IBD) an der University of California (UC) San Diego Health und Leiter der Abteilung für Gastroenterologie an der UC San Diego School of Medicine, fügte hinzu: "Nur etwa zwei Drittel aller UC-Patienten sprechen auf die derzeit verfügbaren Therapien, wie Biologika, an. Hinzu kommt, dass nach 6 bis 12 Monaten bei der Hälfte dieser Patienten der positive Therapieeffekt schwindet. Es besteht daher ein großer ungedeckter Bedarf an wirksamen Colitis ulcerosa-Therapien. Colitis ulcerosa ist eine den Körper auszehrende Krankheit, die die Lebensqualität der Patienten stark beeinträchtigt und teure und aufwendige Therapien erfordert. Der innovative Wirkmechanismus von ABX464 und die Daten aus dieser Studie stellen einen vielversprechenden neuen Ansatz für die Behandlung von Colitis ulcerosa dar, der diesen Patienten eine einfach zu verabreichende, orale und langfristige Behandlungsoption bieten könnte." Ergebnisse der ABX464-101 Induktionsstudie zeigten schnellen Wirkungseintritt und Verbesserung der klinischen Remissionsrate ABX464-101 war eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-2a Induktionsstudie zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit von ABX464. Im Rahmen der Studie wurde Patienten, die an mäßiger bis schwerer aktiver Colitis ulcerosa leiden und auf Immunmodulatoren, Anti-TNF-alpha, Vedolizumab und/oder Kortikosteroide nicht oder nicht mehr ansprechen, über einen Zeitraum von zwei Monaten einmal täglich 50mg ABX464 oder Placebo oral verabreicht. Die klinische Studie wurde an 15 Studienzentren in sechs europäischen Ländern durchgeführt. Von den 32 in die Studie eingeschlossenen Patienten, die randomisiert im Verhältnis 2:1 entweder einmal täglich oral eine Kapsel ABX464 oder Placebo erhielten, haben 29 Patienten die Behandlung wie im Studienprotokoll vorgesehen abgeschlossen. Die Ergebnisse dieser Studie wurden im September 2018 berichtet und zeigten einen raschen Wirkungseintritt innerhalb von zwei Wochen nach dem Start der Behandlung. Am Ende der achtwöchigen Induktionsphase zeigten 35% der mit ABX464 behandelten Patienten eine klinische Remission (Placebo: 11%) und 50% (Placebo: 11%, p = 0,03) eine Heilung der Schleimhaut (mukosale Heilung) (siehe Abivax Pressemitteilung vom September 2018). In vier Ländern - Belgien, Polen, Ungarn und der Tschechischen Republik - hatten Patienten, die die ABX464-101-Studie abgeschlossen hatten die Möglichkeit, direkt im Anschluss an der 12-monatigen Open-Label-Erhaltungsstudie, ABX464-102, teilzunehmen, in die insgesamt 22 Patienten eingeschlossen wurden. Die im März 2019 auf dem jährlichen ECCO (European Crohn's und Colitis Organisation)-Kongress vorgestellten 6-Monats-Zwischenergebnisse der ABX464-102-Studie zeigten, dass 19 der 22 Patienten weiterhin an der Studie teilnahmen und dass ABX464, wie bereits in der Induktionsstudie ABX464-101 beobachtet, sicher und gut verträglich war. Der partielle Mayo-Score reduzierte sich weiter, und die Konzentration von Calprotectin im Stuhl sank bis fast auf den Normalwert (siehe Abivax Pressemitteilung vom März 2019). Gestern präsentierte 9-Monats-Daten der ABX464-102 Erhaltungsstudie bestätigten die Sicherheit und anhaltende Wirksamkeit von ABX464 Nach 9-monatiger Open-Label-Behandlung mit ABX464 sind nach wie vor alle 19 Patienten in der ABX464-102-Studie, wobei 18 Patienten auf die Behandlung ansprachen und einen anhaltenden klinischen Effekt zeigten. Die Zwischenergebnisse für diesen Zeitraum wurden gestern auf der Digestive Disease Week präsentiert: * Am Ende der achtwöchigen Induktionsphase zeigten sieben Patienten (von denen sechs anfänglich ABX464 und ein Patient Placebo erhielten) eine klinische Remission. Nach 2-monatiger Erhaltungstherapie im Anschluss an die Induktionsphase wurde bei allen sieben Patienten weiterhin eine klinische Remission nachgewiesen, und nach neun Monaten sprachen alle Patienten nach wie vor auf die Behandlung an ("Clinical response", wegen fehlender Endoskopie wurde "klinische Remission" nicht untersucht). Die nächste endoskopische Untersuchung zum Nachweis von klinischer Remission ist für den 12. Monat geplant. Die Konzentration von Calprotectin im Stuhl, dem biologischen Marker für Entzündungserscheinungen bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED), sank deutlich von einem Median von 1044 g/g zu Beginn der Induktionsstudie auf 24 g/g nach neun Monaten Erhaltungsstudie und lag damit im Normalbereich gesunder Menschen (