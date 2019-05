Exyte setzt starkes Wachstum im ersten Quartal 2019 fort DGAP-News: Exyte Group / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung Exyte setzt starkes Wachstum im ersten Quartal 2019 fort 22.05.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Exyte setzt starkes Wachstum im ersten Quartal 2019 fort - Umsatz im Jahresvergleich erneut gestiegen (+13% ggü. Q1/2018) - Steigerung des bereinigten EBIT (+17% ggü. Q1/2018) - Advanced Technology Facilities (insb. Halbleiter) bleibt stärkstes Geschäftssegment - Deutliches Wachstum in der Region Asien-Pazifik und in Europa - Exyte bestätigt Ausblick für das laufende Geschäftsjahr Stuttgart, 22. Mai 2019 - Die Exyte AG ("Exyte"), ein Weltmarktführer in der Planung, Entwicklung und dem Bau von High-Tech Fabriken und Anlagen, erzielte in den ersten drei Monaten 2019 einen Umsatz von EUR 852 Mio. Dies entspricht einem Wachstum von 13% gegenüber der vergleichbaren Vorjahresperiode. Das Unternehmen konnte damit das bereits starke erste Quartal im Geschäftsjahr 2018 nochmals übertreffen. Das bereinigte EBIT verbesserte sich in den ersten drei Monaten 2019 um 17% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf EUR 42 Mio. und damit überproportional zum Umsatz. Die Marge für das bereinigte EBIT konnte dabei auf 4,9% gesteigert werden (Q1 2018: 4,8%). Nachdem der Auftragseingang seit 2015 um durchschnittlich 24% pro Jahr gesteigert werden konnte, war dieser in den ersten drei Monaten des Jahres 2019 erwartungsgemäß rückläufig (Q1/2019: EUR 1,2 Mrd.), da ein Projekt mit einem außergewöhnlich großen Volumen in Q1/2018 verbucht wurde. Exytes Auftragsbücher sind mit einem Auftragsbestand von EUR 3,3 Mrd. weiterhin gut gefüllt. "Wir sind mit der Entwicklung in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres sehr zufrieden", sagt Exyte CEO Dr. Wolfgang Büchele. "Unser Wachstum unterstreicht einmal mehr, wie viel Potenzial in unserem Unternehmen steckt und dass die Neuausrichtung des Unternehmens auf die drei strategischen Geschäftssegmente Advanced Technolgy Facilities (ATF), Life Sciences & Chemicals (LSC) und Data Center (DTC) sowie die verschiedenen strategischen Initiativen, die wir initiiert haben, Früchte tragen." Advanced Technology Facilities bleibt stärkstes Geschäftssegment Das Geschäftssegment Advanced Technology Facilities, in dem Exyte Kunden aus der Halbleiterindustrie bedient, bleibt bei einem Umsatz von EUR 722 Mio. (+26% ggü. Q1/2018) stärkstes Geschäftssegment des Unternehmens. In diesem Bereich profitiert Exyte, genauso wie in den beiden Segmenten LSC und DTC, weiterhin von globalen Schlüsseltrends, wie der Digitalisierung, der Industrie 4.0 und dem fortschreitenden Bevölkerungswachstum. Diese Trends lassen die Nachfrage nach Exytes Leistungsspektrum weiter steigen. Deutliches Wachstum in der Region Asien-Pazifik und in Europa In den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres haben sich vor allem die beiden Regionen Asien-Pazifik (APAC) und Europa (EMEA) hervorragend entwickelt. In der APAC Region, in der Exyte eine starke Vorreiterposition in der Halbleiter-Branche einnimmt, konnte der Umsatz um knapp 10% gesteigert werden (Q1/2019: EUR 499 Mio.). In EMEA konnte der Umsatz sogar um 77% gesteigert werden (Q1/2019: EUR 262 Mio.). "Dass wir sowohl in Asien-Pazifik als auch in Europa stark wachsen unterstreicht unsere globale Aufstellung", kommentiert Exyte-CFO Wolfgang Homey. "Wir werden unsere ambitionierten Wachstumspläne in unseren strategischen Kernmärkten weiter vorantreiben und unsere Marktpositionen ausbauen." Gesamtjahresausblick bestätigt Für das laufende Geschäftsjahr bestätigt Exyte seinen Ausblick und erwartet Umsatzerlöse über dem Niveau des Vorjahres (2018: EUR 3,5 Mrd.), Auftragseingänge leicht unter dem Rekordniveau des Vorjahres (2018: EUR 4,4 Mrd.) und eine moderate Steigerung des bereinigten EBIT (2018: EUR 170 Mio.). Weitere Informationen stehen Ihnen unter www.ir.exyte.net zur Verfügung. 22.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Exyte Group Loewentorbogen 9b 70376 Stuttgart Deutschland EQS News ID: 814175 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 814175 22.05.2019 AXC0055 2019-05-22/08:01