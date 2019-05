Hyundai fährt mit dem Nexo in Sachen Wasserstoffmobilität weit vorne weg. Stand 17. Mai 2019 verkauften die Koreaner 1.075 Stück, davon 767 Fahrzeuge in Südkorea. Zum Vergleich: Im Gesamtjahr 2018 lieferte Hyundai lediglich 949 Nexo aus. Dieses Jahr sollen 5.000 Stück vom Band rollen. Dass gerade in Südkorea die Verkäufe anziehen, ist vor allem der Regierung zu verdanken, die die Rahmenbedingungen für diese Mobilitätsform der Zukunft schaffen. Davon profitiert auch die norwegische Nel.

