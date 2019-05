Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Thyssenkrupp-Chef Guido Kerkhoff kann den Börsengang der Aufzugssparte Elevator in Angriff nehmen. Der Aufsichtsrat folgte bei seiner Sitzung am Dienstag wie erwartet einstimmig der strategischen Kehrtwende des Managers, mit der er den Stahl- und Industriekonzern aus der Krise führen will. Der Vorstand erhielt den Auftrag, die Pläne jetzt konkret auszuarbeiten und mit der Umsetzung zu beginnen. Details sollen im August mit der Bekanntgabe der Drittquartalszahlen vorliegen. Ursprünglich wollte sich Thyssenkrupp aufteilen und das von starken Schwankungen geprägte Stahlgeschäft in ein Joint Venture mit Tata Steel einbringen. Nachdem dies wohl am Veto der EU-Kommission scheitern wird, warf Kerkhoff vor anderthalb Wochen auch die Spaltung über den Haufen und verkündete eine neue Strategie. Galt das lukrative Geschäft mit Aufzügen und Fahrtreppen bislang als Kern des Unternehmens, will sich Kerkhoff nun mit einem Teilverkauf über die Börse die nötigen finanziellen Spielräume für eine umfassende Restrukturierung der übrigen, meist margenschwachen Geschäftsfelder verschaffen. Die Industriegeschäfte, darunter Autokomponenten, Großanlagen oder Wälzlager, könnten dabei mehrheitlich verkauft werden, wenn dies eine Besserung verspricht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Ado Properties SA, Ergebnis 1Q, Berlin

08:00 GB/Marks & Spencer plc, Jahresergebnis, London

10:00 DE/Daimler AG, HV, Berlin

10:00 DE/Commerzbank AG, HV, Wiesbaden

10:00 DE/Uniper SE, HV, Düsseldorf

10:00 DE/Symrise AG, HV, Holzminden

10:00 DE/Morphosys AG, HV, Planegg

10:00 DE/Zalando SE, HV, Berlin

10:00 DE/PNE AG, HV, Cuxhaven

10:00 DE/Patrizia Immobilien AG, HV, Augsburg

10:00 DE/MAN SE, HV, München

10:00 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), HV, Würzburg

10:00 DE/Vossloh AG, HV, Düsseldorf

10:00 DE/Alstria Office Reit-AG, HV, Hamburg

10:30 DE/Aareal Bank AG, HV, Wiesbaden

10:30 DE/Otto Group, BI-PK, Hamburg

11:00 DE/Adva Optical Networking SE, HV, Meiningen

11:00 GB/Deutsche Börse AG, Investor Day, London

11:00 DE/Medigene AG, HV, München

14:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), HV, Offenburg

14:30 DE/bet-at-home.com AG, HV, Frankfurt

DIVIDENDENABSCHLAG

1&1 Drillisch 0,05 EUR Norma Group 1,10 EUR Pferdewetten.de 0,16 EUR Regenbogen AG 0,07 EUR Telefonica Deutschland 0,27 EUR TLG Immobilien 0,91 EUR Nokia 0,05 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-GB 10:30 Verbraucherpreise April PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,9% gg Vj -US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 DK/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2022 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029 (offenes Volumen) 11:00 SE/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2023 im Volumen von 1 Mrd SEK Auktion 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2032 im Volumen von 500 Mio SEK 11:30 DE/Auktion 0,25-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2029 im Volumen von 3 Mrd EUR

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.149,00 0,03 S&P-500-Future 2.865,50 -0,02 Nikkei-225 21.280,33 0,04 Schanghai-Composite 2.905,40 -0,02 +/- Ticks Bund -Future 166,56 4 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 12.143,47 0,85 DAX-Future 12.166,50 1,08 XDAX 12.170,18 1,09 MDAX 25.574,51 0,36 TecDAX 2.872,44 1,18 EuroStoxx50 3.386,51 0,50 Stoxx50 3.117,89 0,38 Dow-Jones 25.877,33 0,77 S&P-500-Index 2.864,36 0,85 Nasdaq-Comp. 7.785,72 1,08 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 166,52 -20

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Auslick: Mit einer gut behaupteten Eröffnung in Europa rechnen Marktteilnehmer am Mittwoch. Ein Ausbruch aus den jüngsten Handelsspannen ist aber nicht in Sicht: Weder gilt im DAX ein Angriff auf das Jahreshoch bei 12.436 Punkten als wahrscheinlich noch ein Fall Richtung Konsolidierungstief bei 11.844 Punkten. An der Wall Street sind die Kurse zwar deutlicher gestiegen. Die günstigen US-Vorlagen werden von den asiatischen Börsen aber kaum nachvollzogen, hier warten die Marktteilnehmer weiter auf den Fortgang des Handelsstreits. In Europa gelten die guten US-Vorlagen dagegen als mehr oder weniger eingepreist. Im Blick stehen die Notenbanken, besonders am Abend das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank. Von der Sitzung des EZB-Rats werden keine geldpolitischen Beschlüsse erwartet. Die Unternehmensseite wird weiter von der HV-Saison geprägt. Daneben hält die Deutsche Börse in London ihren Investorentag ab.

Rückblick: Fester - Angeführt wurde der Aufschwung von den Technologieaktien, weil die USA den die Branche zuletzt stark belastenden Bann gegen Huawei offenbar lockern wollen. Der Stoxx-Branchenindex holte mit einem Plus von 1,6 Prozent gut die Hälfte der Verluste vom Vortag wieder auf. Auch die meisten anderen Branchenindizes schlossen im Plus, wenn auch nicht so stark. Eine Kurserholung um 19 Prozent gab es bei Thomas Cook. Die Aktie hatte zuletzt aber nach schwachen Quartalszahlen und einer Analystenstimme mit einem Kursziel von "Null" massiv Federn gelassen. Leicht positiv werteten die Analysten von Jefferies den Jahresauftakt von Telecom Italia. Für die Aktie ging es um 2,2 Prozent nach oben.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Thyssenkrupp gewannen 4,8 Prozent und zeigten sich am Tag der Aufsichtsratssitzung weiter volatil. Das Gremium stimmte am frühen Abend der Abspaltung der Aufzugssparte zu. "Nun wird der Konglomeratsabschlag weiter ausgepreist", so ein Marktteilnehmer. Wirecard verbesserten sich um weitere 4,4 Prozent, weiter gestützt von einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank. "Der Bereich Zahlungsabrechnung wächst, und Wirecard läuft nun anderen Aktien wie Paypal hinterher", meinte ein Teilnehmer. Adidas legten um 2,7 Prozent zu und markierten ein Allzeithoch. Adidas, Nike und andere Anbieter in den USA sind zuletzt gemeinsam gegen die Zölle auf in China gefertigte Schuhe vorgegangen. "Nun gibt es Hoffnung, dass die Trump-Regierung auch hier erst einmal einlenkt", so ein Händler. Auf der anderen Seite fielen Deutsche Telekom um 1,1 Prozent. Das US-Justizministerium soll weiter Bedenken wegen der geplanten Fusion zwischen T-Mobile-US und Sprint haben.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Erholung der US-Börsen hat auch die meisten deutschen Aktien im nachbörslichen Handel am Dienstag noch etwas gestützt. Delivery Hero fielen allerdings auf etwa 40,30 Euro zurück, nachdem das Unternehmen den Platzierungspreis für neue Aktien auf 40,35 Euro festgesetzt hatte. Im Xetra-Handel hatte die Aktie 0,5 Prozent auf 41,13 Euro gewonnen. Daldrup & Söhne verloren 5,5 Prozent nach enttäuschenden Geschäftszahlen.

USA / WALL STREET

Fester - Die Aktien erholten sich von ihren Vortagesverlusten, weil die US-Regierung mit ihrem Bann des chinesischen Telekomausrüsters Huawei eine Übergangsfrist von 90 Tagen einräumen will. Technologiewerte gewannen daraufhin im Schnitt 1,2 Prozent. Apple erholten sich um 1,9 Prozent. Tesla (-0,2 Prozent auf 204,97 Dollar) litten erneut unter Berichten, wonach Tesla-Chef Elon Musk gewarnt hat, dass die Barmittel des Unternehmens nur noch zehn Monate reichen. Überdies belastete ein negativer Kommentar von Morgan Stanley, wonach die Aktie im ungünstigsten Fall auf 10 Dollar fallen könnte. Home Depot legten um 0,3 Prozent zu nach übertroffenen Ergebniserwartungen und einem bestätigten Ausblick. Das flächenbereinigte Umsatzwachstum enttäuschte aber leicht. Mit Enttäuschung wurden die Quartalszahlen der Einzelhändler JC Penney und Kohl's aufgenommen, die Aktien fielen um 7,4 bzw. 12,4 Prozent.

US-Anleihen wurden eher verkauft. Neben der Erholung an den Aktienmärkten nannten Beobachter auch den Wirtschaftsausblick der OECD. Sie hat zwar ihre Prognose für das diesjährige Weltwirtschaftswachstum wegen des Handelsstreits gesenkt, die Prognose für das Wachstum der US-Wirtschaft und des Euroraums jedoch leicht angehoben. Damit seien Anleihen zur Absicherung gegen wirtschaftlich unruhige Zeiten weniger begehrt gewesen, hieß es.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17:08 Uhr EUR/USD 1,1153 -0,1% 1,1163 1,1176 EUR/JPY 123,16 -0,2% 123,37 123,57 EUR/CHF 1,1282 -0,0% 1,1286 1,1284 EUR/GBR 0,8771 -0,1% 0,8782 0,8755 USD/JPY 110,43 -0,1% 110,52 110,56 GBP/USD 1,2713 +0,0% 1,2709 1,2766 Bitcoin BTC/USD 7.937,25 -0,68 7.991,75 7.954,75

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 22, 2019 01:31 ET (05:31 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.