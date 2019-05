Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ceconomy von 6,80 auf 6,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das neue Kursziel reflektiere etwas niedrigere Beiträge der Partnerfirmen, vor allem Fnac-Darty, sowie ein leicht höheres Betriebskapital nach den jüngsten Quartalszahlen des Elektronikhändlers, schrieb Analyst Tushar Jain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kosteneinsparungen seien der Gewinnentwicklung in naher Zukunft förderlich, aber das flächenbereinigte Wachstum sei mau./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2019 / 21:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-05-22/08:08

ISIN: DE0007257503