flatex Morning-news Silber: Wer benötigt schon Silber, möchte man meinen, schaut ...

Wer benötigt schon Silber, möchte man meinen, schaut man sich die längerfristige Entwicklung des Silberpreises an. In den letzten Wochen hat sich die Abwärtsbewegung noch einmal beschleunigt, derzeit notiert der Preis für eine Unze nur knapp über dem Jahrestief 2019 bei 14,38 US-Dollar. Die nächste Unterstützung liegt bei 13,90 US-Dollar, dies ist das Jahrestief aus 2018.

Der nächste Widerstand, an welchem eine Erholung schnell enden könnte, liegt bei rund 14,80 US-Dollar. Insgesamt ist das Chartbild für Silber klar negativ, so sind beispielsweise alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien eindeutig nach unten gerichtet. Es spricht also im Moment wenig für einen Long Einstieg bei Silber. Ganz im Gegenteil, beim Silberpreis liegen die Chancen wohl weiterhin eher auf der Short Seite.

