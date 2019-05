Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Adidas von 235 auf 275 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Bei dem Sportartikelhersteller stünden die Marke und eine Marketingoffensive im Rampenlicht, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine tiefergehende Betrachtung habe ergeben, dass die Initiativen von Adidas auch darüber hinaus viele Chancen mit sich bringen./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2019 / 17:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-05-22/08:36

ISIN: DE000A1EWWW0