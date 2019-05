FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.05.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

BLG XFRA AU000000BGH3 BLIGH RESOURCES LTD

4SM XFRA NO0010187032 MAGNORA ASA NK 1,49

E2F XFRA FR0010242511 ELECTRICI.D.FRANCE E0-,50

SANT XFRA AT0000A0E9W5 S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N.

2X8 XFRA AU000000AVQ5 AXIOM MINING CDI 1

XFRA US68234L2079 ONCOSEC MEDICAL DL-,001