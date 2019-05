FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.05.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 23.05.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.05.2019 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

VFP XFRA US9182041080 V.F. CORP.

XM91 XFRA US8326822074 SMTC CORP. NEW DL-,01

FAS XFRA US3119001044 FASTENAL CO. DL-,01

OEM XFRA NL0000387058 TOMTOM NV NAM. EO-,20

MPO XFRA GB00B013H060 MICHELMERSH BRICK LS-,20

2U4 XFRA GB00BJLP1Y77 HICL INFRASTRUCT LS-,0001

BWJN XFRA SE0011088665 BOLIDEN AB (POST SPLIT)