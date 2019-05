SOWITEC platziert Maximalvolumen der Anleihe 2018/2023 in Höhe von 15 Mio. Euro DGAP-News: SoWiTec group GmbH / Schlagwort(e): Anleihe SOWITEC platziert Maximalvolumen der Anleihe 2018/2023 in Höhe von 15 Mio. Euro 22.05.2019 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SOWITEC platziert Maximalvolumen der Anleihe 2018/2023 in Höhe von 15 Mio. Euro Sonnenbühl, 22. Mai 2019 - Die SOWITEC group GmbH, einer der führenden Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten in den Bereichen Wind und Solar, hat die Platzierung ihrer 6,75 %-Anleihe 2018/2023 (DE000A2NBZ21) erfolgreich abgeschlossen. Nachdem das Unternehmen im November 2018 im 1. Schritt bereits Schuldverschreibungen im Wert von 3 Mio. Euro begeben hatte, wurde durch weitere Privatplatzierungen nun das Maximalvolumen von 15 Mio. Euro erreicht. Die zufließenden Mittel dienen u. a. der Beschleunigung der Projektpipeline-Entwicklung und der Besicherung von Avalen zur Teilnahme an Auktionen. Die erfolgreiche Transaktion wurde von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner und von der DICAMA AG als Financial Advisor begleitet. Frank Hummel, Geschäftsführer der SOWITEC group GmbH: "Wir freuen uns sehr über die Vollplatzierung unserer Anleihe. Dieses Ergebnis sehen wir als Vertrauensbeweis in unsere Unternehmensstrategie und als Bestätigung unserer erfolgreichen Geschäftsentwicklung. Allein im Jahr 2019 haben wir bisher schon für Wind- und Solarprojekte mit einer Gesamtleistung von 3.500 MW Verträge mit verschiedenen Investoren unterzeichnet. Der nun durch die Anleiheplatzierung sowie die zusätzlichen Eigenmittel aus der Kapitalerhöhung und Beteiligung von Vestas deutlich erhöhte finanzielle Freiraum eröffnet uns wesentlich mehr Möglichkeiten, unsere Projektpipeline noch zielgerichteter zu entwickeln." Über SOWITEC: Als einer der global führenden Projektentwickler für Erneuerbare Energien ist SOWITEC in 14 Ländern tätig mit Schwerpunkt auf den stark wachsenden Schwellen- und Entwicklungsländern. Mit fast 200 Mitarbeitern deckt SOWITEC alle Bereiche der Solar- und Windkraft-Projektentwicklung ab: von der Planung und Konzeption, den Ertrags- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen, über die Baubetreuung, den Vertrieb und die Finanzierung bis hin zur technischen und kaufmännischen Betriebsführung von Wind- und Solarparks. Fast 60 von SOWITEC entwickelte Wind- und Solarprojekte mit über 2.700 MW sind derzeit in acht Ländern in Betrieb oder im Bau. www.sowitec.com Ansprechpartner: Andreas Wagner Corporate Communications Telefon: 07128 38 08-503 andreas.wagner@sowitec.com 22.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SoWiTec group GmbH Löherstraße 24 72820 Sonnenbühl Deutschland Telefon: +49 (0) 7128 3808-0 Fax: +49 (0) 7128 3808-38 E-Mail: info@sowitec.com Internet: www.sowitec.com ISIN: DE000A2NBZ21 WKN: A2NBZ2 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 814119 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 814119 22.05.2019 ISIN DE000A2NBZ21 AXC0066 2019-05-22/09:00