Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gestern verblieb die Handelsspanne beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) innerhalb des Pendants des Vortages, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Gleichzeitig weise die gestrige Tageskerze einen kleinen Kerzenkörper auf, so dass in der Konsequenz ein "harami"-Muster entstehe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...