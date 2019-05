Zürich (www.aktiencheck.de) - Die Rally, die sich beim EURO STOXX 50-Index (ISIN EU0009658152/ WKN 965815) in den letzten Monaten bis 3.514 Punkte ausdehnte, dürfte in den kommenden Wochen weiter korrigiert werden, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Der erste Abschwung sei in der vergangenen Woche exakt an der 200-Tage-Linie geendet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...