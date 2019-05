Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Ceconomy nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 5,80 Euro belassen. Das zweite Geschäftsquartal des Elektronikhändlers sei mit Blick auf das operative Ergebnis (Ebitda) besser verlaufen als gedacht, schrieb Analyst Andrew Porteous in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Neu-Organisation und das Effizienzprogramm seien aber gerade mal am Anfang, und bis zu einer Erholung werde es noch dauern./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2019 / 17:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2019 / 02:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007257503