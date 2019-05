Stefan Scharffetter: "Das Damoklesschwert der Zölle schwebt weiterhin über den Autoproduzenten"

Kommen Importzölle in Höhe von 25 Prozent für europäische Autobauer? Noch droht US-Präsident Donald Trump damit nur, um mal wieder in eine gute Verhandlungsposition zu kommen. "Das Damoklesschwert der Zölle schwebt weiterhin über den Autoproduzenten", so Stefan Scharffetter. Der Experte von der Baader Bank sieht auch die deutschen Hersteller wie BMW (WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003), Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) und VW (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039) unter Druck. Mehr Details im Interview mit Inside Wirtschaft-Chefredakteur Manuel Koch an der Frankfurter Börse.

