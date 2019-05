Zeichnungsbeginn! Heute (22. Mai 2019) beginnt die Zeichnungsfrist für die neue Anleihe der Hörmann Industries GmbH 2019/24 (WKN A2TSCH). Die fünfjährige Anleihe mit einem Nennbetrag von 1.000 Euro kann voraussichtlich bis zum 28. Mai 2019 (10:00 Uhr) über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt erworben werden.

ANLEIHE CHECK: Das Emissionsvolumen der Hörmann-Anleihe 2019/24 beträgt bis zu 50 Mio. Euro bei einem Mindestzinssatz von 4,50% p.a. Der endgültige Zinssatz wird voraussichtlich am 28. Mai 2019 bekanntgegeben. Vorgesehen sind Notierungsaufnahmen im Open Market der Börse Frankfurt sowie im Segment Nordic ABM der Börse Oslo.

Das Anleihen-Angebot richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger in Deutschland ...

