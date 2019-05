Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Eltville (pts008/22.05.2019/09:10) - Egal, ob Riester-Rente, Sparbuch oder private Lebensversicherung: Vorsorge ist gut und es ist niemals zu spät, vorzusorgen. Problematisch wird es allerdings in Zeiten wie diesen, wo Sparbücher Minuszinsen generieren und staatliche wie auch private Lebensversicherungen schon lange nicht mehr die bei der Einführung versprochenen Renditen erwirtschaften. "Heute muss man schon froh sein, wenn man als Versicherungssparer sein Erspartes mit minimaler Verzinsung wieder ausbezahlt bekommt. Reich in Rente, das gibt es kaum noch. Und Aktien sind nur dann sicher, wenn man sich auskennt und sein Portfolio ständig optimiert. Gold kauft man und lässt es liegen. Auch in 500 Jahren, wird es noch einen hohen Wert haben. Genauso, wie in den letzten Jahrtausenden", so Hans Kleser, einer der erfolgreichsten Sachwertexperten Deutschlands und Vorstand der G Deutsche Gold AG https://deutsche-gold.ag , die mit ihrem Wertetableau die derzeit gefragtesten Sachwerte online verkauft und mit diesen krisensicheren Assets in den letzten Jahren auch 12 % p. a. Wertsteigerung für seine Anleger erwirtschaftete. https://werteshop.hk-werte.de/wertetableau Auch wenn Dollar und Euro ins Bodenlose fallen: Gold bleibt bestehen und glänzt - für immer "Ich kann nur sagen: Achtet auf die Signale! Derzeit kaufen nahezu alle Staaten wieder Gold über ihre Notenbanken. Ungarn hat seinen Goldbestand 2018 sogar verzehnfacht und liegt jetzt bei 31,5 Tonnen. Russland und China bleiben die größten Käufer und liegen bei jeweils rund 2000 Tonnen Goldbestand. Wenn die Großen kaufen, sollte man als Kleinanleger nicht nachstehen und sich absichern", so Hans Kleser, der neben Goldbarren und Goldmünzen, auch Rhodium von Baird & Co aus Großbritannien und Diamanten von Diamond Generation aus Dubai höchster Qualität online zum Kauf anbietet. Hans Kleser weiter: "Unsere sogenannten Wertetableaus steigern seit Jahren kontinuierlich ihren Wert. Per Anno gibt es Wertsteigerungen um rund 12 Prozent für die Wertetableaus classic - premium - exklusiv." Darüber hinaus bietet die G Deutsche Gold AG auch Sachanlage von Gold und Edelmetallen mit gewünschter monatlicher Ansparrate. Damit sind Sachwerte nicht mehr nur eine Refugium für Vermögende Bevölkerungsschichten, sondern auch für Normalbürger, die ihr hart Erspartes absolut sicher und auch gewinnbringend anlegen wollen. Gold bietet Sicherheit für Generationen - Infos als Gratis-E-Book Seit vielen Jahren beschäftigt sich Hans Kleser mit der gewinnbringenden aber vor allem sicheren Anlage von Vermögen. Dabei ist Gold noch immer das Maß aller Dinge und bietet Sicherheit für viele Generationen. Das grundlegende Wissen über Gold ist jetzt als E-Book mit dem Titel "Die goldene Jahrhundert Chance" erhältlich und der erste Teil gratis als Download abrufbar. https://hans-kleser.de Information und Anfragen rund um das Thema Gold und Sachwerte: G Deutsche Gold AG E-Mail: info@deutsche-gold.ag Web: https://deutsche-gold.ag (Ende) Aussender: G Deutsche Gold AG Ansprechpartner: Hans Kleser Tel.: +49 6123 6880701 E-Mail: h.kleser@deutsche-gold.ag Website: www.deutsche-gold.ag Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190522008

