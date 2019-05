Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte in den ersten Handelsminuten etwas leichter. Die Anleger agieren mangels frischer Impulse abwartend, erklärten Händler. Dies betreffe vor allem den ungelösten Streit um Handelsfragen zwischen den USA und China. Am Vortag hatte es etwas Erleichterung gegeben, ...

