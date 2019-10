ZÜRICH (Dow Jones)--Mit leichten Aufschlägen hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel zur Wochenmitte beendet. Gekennzeichnet war der Handel von Zurückhaltung, was Marktteilnehmer mit dem anhaltenden Brexit-Drama in Großbritannien begründeten.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 10.024 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und 6 -verlierer gegenüber, lediglich Nestle schloss unverändert. Umgesetzt wurden 58,15 (zuvor: 53,97) Millionen Aktien.

Das Parlament in London hatte am Vorabend zwar grundsätzlich der Brexit-Vereinbarung mit der EU zugestimmt, vom Zeitplan her dürfte es aber mit dem Brexit-Termin am 31. Oktober nichts mehr werden, so dass es nach einer weiteren Verschiebung und damit weiteren Unwägbarkeiten aussieht.

Unter den Einzelwerten stiegen ABB um 3,5 Prozent und waren damit mit Abstand Tagessieger. Der Industriekonzern hat im dritten Quartal deutlich weniger verdient als im Vorjahreszeitraum, die Markterwartungen aber deutlich übertroffen. Das schwächere Konjunkturumfeld habe einige Abnehmermärkte belastet, insbesondere den Robotik- und Automationssektor, teilte ABB mit und bezeichnete die Entwicklung dennoch als "robust". In den Geschäftsbereichen Elektrifizierung und Antriebstechnik habe der Konzern ein solides Ergebnis erwirtschaftet.

Bei den Nebenwerten hat die Zur-Rose-Gruppe Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Die Aktie des Online-Apothekers machte einen Sprung nach oben um 4,6 Prozent. Im dritten Quartal hat der Konzern von der Übernahme der deutschen Versandapotheke Medpex profitiert und ihren Umsatz um mehr als ein Drittel gesteigert. Die Docmorris-Mutter verstärkte zudem ihre Konzernführung um einen Chief Strategy and Digital Officer und bestellte die Novartis-Managerin Betül Susamis Unaran auf den neu geschaffenen Posten.

Kühne + Nagel legten 3,3 Prozent zu. Der Logistikkonzern hatte am Vortag Zahlen für den Neunmonatszeitraum vorgelegt. Die Analysten von Berenberg haben die Aktie auf "Hold" von zuvor "Sell" hochgestuft. Die Geschäftsentwicklung des Unternehmens habe sich verbessert, hieß es.

October 23, 2019

