Das Landgericht Kleve hat einen Anlagenvermittler, der Produkte der Picam-Gruppe vermittelte, zu Schadensersatz in Höhe von 270.000 Euro verurteilt. Laut dem Urteil habe der Makler nicht in erforderlichem Maße auf Widersprüche in Zeichnungs- und Werbeunterlagen, die er für die Vermittlung verwendete, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...