financial.de - Hörmann Industries: Kapitalmarktetabliertes Familienunternehmen mit neuer Anleihe DGAP-News: financial.de / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission financial.de - Hörmann Industries: Kapitalmarktetabliertes Familienunternehmen mit neuer Anleihe 22.05.2019 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hörmann Industries: Kapitalmarktetabliertes Familienunternehmen mit neuer Anleihe Die Zeichnungsfrist für die neue Anleihe 2019/2024 der Hörmann Industries GmbH (WKN/ISIN A2TSCH/NO0010851728) hat heute begonnen. Nach Umtauschmöglichkeit sowie Option auf Mehrzuteilung für die Inhaber der laufenden Anleihe 2016/2021, die noch bis morgen, 23. Mai 2019, läuft, haben nun auch weitere Interessenten die Möglichkeit in ein gut positioniertes Familienunternehmen mit gesunder Kapitalstruktur, sehr guter Geschäftsentwicklung und diversifiziertem Businessmodell zu investieren. CFO Johann Schmid-Davis: "Hörmann Industries steht für generationenübergreifendes Entrepreneursdenken und damit für fundierten, auf Langfristigkeit zielenden Fortschritt und fühlt sich gegenüber allen Stakeholdern gleichermaßen verantwortlich. Vor diesem Hintergrund bieten wir den künftigen Anlegern unserer Anleihe 2019/2024 mit mindestens 4,5 % p. a. eine attraktive Rendite bei sehr gut überschaubarem Chance-Risiko-Verhältnis. Zukunft, Verantwortung, Solidität und Integrität stehen bei uns nicht nur auf dem Papier." Unterwegs in vier zukunftsträchtigen Geschäftsfeldern Die Hörmann Industries GmbH ist als mittelständischer Konzern mit ihren vier Segmenten Automotive, Engineering, Communication und Services in zukunftsträchtigen Geschäftsfeldern aufgestellt, deren Produkte und Dienstleistungen in einer sich stark wandelnden Industrielandschaft eine hohe Nachfrage generieren. Als Technologieunternehmen, das seit nahezu 65 Jahren Zukunft gestaltet, ist die kontinuierliche Veränderung fester Bestandteil der Hörmann-Firmenphilosophie, um einerseits den Kunden bester Partner zu sein und andererseits der Verantwortung gegenüber allen Mitarbeitenden gerecht zu werden. Bestes Geschäftsjahr seit 2008 Im Geschäftsjahr 2018 stieg der Umsatz des Unternehmens von 521,9 Mio. EUR (2017) auf 624,1 Mio. EUR, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um rund 53 % gegenüber dem Vorjahr auf 41,8 Mio. EUR. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich um 45 % auf 30,5 Mio. EUR (Vorjahr: 21,1 Mio. EUR). Das Geschäftsjahr 2018 schloss Hörmann Industries mit einem Konzernjahresüberschuss von 14,6 Mio. EUR ab, ein Plus von 60,4 % gegenüber dem Vorjahr (9,1 Mio. EUR), wobei alle vier Geschäftsbereiche einen positiven Ergebnisbeitrag leisteten. Die Eigenkapitalquote lag bei 38,3 %, der Nettofinanzmittelbestand bei 77,3 Mio. EUR. Im Jahr 2018 wurden durchschnittlich 3.175 Mitarbeiter beschäftigt. Ergänzende Akquisitionen zur weiteren Geschäftsentwicklung Die neue Unternehmensanleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 50 Mio. Euro. Der jährliche Kupon liegt bei mindestens 4,5 % und wird im Anschluss an die Zeichnungsfrist mitgeteilt. Die eingeworbenen Mittel dienen der Refinanzierung der Anleihe 2016/2021 sowie der weiteren Optimierung der Produktionsinfrastruktur im Geschäftsbereich Automotive und ergänzenden Akquisitionen in den Geschäftsbereichen Engineering und Services. Interessierte Anleger können die neue Hörmann-Anleihe mit fünfjähriger Laufzeit bis zum 28. Mai über ihre Depotbanken zeichnen, vorbehaltlich einer Verlängerung oder vorzeitigen Schließung. Eckdaten zur neuen Hörmann Anleihe Emissionsvolu- bis zu 50 Mio. Euro men: Zeichnungs- 22. bis 28. Mai 2019, 14:00 Uhr (vorbehaltlich frist: vorzeitiger Schließung) Zeichnungsmög- Börse Frankfurt, über die Hausoder Direktbank lichkeit: WKN/ISIN: A2TSCH / NO0010851728 Stückelung: 1.000 Euro Mindestzins- 4,500 % satz: Zinssatz Bekanntgabe spätestens nach Ende des (Kupon) p. Angebotszeitraums, voraussichtlich am 28. Mai 2019 a.: Laufzeit: 5 Jahre Zinszahlun- jährlich, erstmals zum 6. Juni 2020 gen: Rückzahlungs- Nennbetrag (100 %) kurs: Unternehmens- BB (Stabil), Euler Hermes Rating GmbH (Oktober 2018) rating: Covenants: Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, Ausschüttungsbeschränkung, Veräußerungsbeschränkung Wertpapierar- Schuldverschreibungen nach norwegischem Recht t: Treuhänder: Nordic Trustee AS Börsenseg- Open Market, Frankfurter Wertpapierbörse Nordic ABM, ment: Börse Oslo Valuta/Notie- 6. Juni 2019 [Notierungsaufnahme im Open Markt früher rungsaufnah- möglich] me: Alle weiteren Informationen zur Anleiheemission der Hörmann Industries GmbH sowie den verbindlichen Angebotsprospekt finden Sie auf der Unternehmenswebsite unter folgendem Link: http://www.hoermann-gruppe.de/investor-relations Kontakt: financial.de Karlstraße 47 80333 München Telefon: 089 / 210298 - 0 Telefax: 089 / 210298 - 49 E-Mail: info@financial.de