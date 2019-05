Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ceconomy auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 5,50 Euro belassen. Bei der Elektronikhändler-Holding sei Geduld gefragt, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das zweite Geschäftsquartal sei wegen einer ermutigenden Margenentwicklung in den deutschsprachigen Ländern besser verlaufen als erwartet. Die anderswo schrumpfende Profitabilität zeige aber, dass die Wende des Unternehmens noch in einem Frühstadium sei./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2019 / 16:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2019 / 16:18 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-05-22/10:01

ISIN: DE0007257503