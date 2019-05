InCity Immobilien AG: INCITY WIRD AKTUALISIERTE MARTWERTE DES IMMOBILIEN-BESTANDS UND NAV JE AKTIE VERÖFFENTLICHEN DGAP-News: InCity Immobilien AG / Schlagwort(e): Sonstiges InCity Immobilien AG: INCITY WIRD AKTUALISIERTE MARTWERTE DES IMMOBILIEN-BESTANDS UND NAV JE AKTIE VERÖFFENTLICHEN 22.05.2019 / 10:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. INCITY WIRD AKTUALISIERTE MARTWERTE DES IMMOBILIEN-BESTANDS UND NAV JE AKTIE VERÖFFENTLICHEN * Aktualisierte Unternehmenspräsentation mit Überblick der Bestandsimmobilien heute auf der Homepage verfügbar * Veröffentlichung der Marktwerte der Bestandsimmobilien zum 31. März 2019 * Innerer Wert ("Net Asset Value", "NAV") von EUR 1,47 je Aktie zum 31. März 2019 Frankfurt am Main, 22. Mai 2019. Die InCity Immobilien AG ("InCity") wird heute auf ihrer Homepage eine aktuelle Unternehmenspräsentation mit einem Überblick zu ihren zehn Bestandsimmobilien zum 31. März 2019 ("Stichtag") veröffentlichen. Die Marktwerte der Bestandsimmobilien belaufen sich zum Stichtag nach Einschätzung eines externen Dritten auf insgesamt EUR 208,5 Mio. Daraus ergibt sich ein innerer Wert ("Net Asset Value", "NAV") von EUR 1,47 je Aktie zum Stichtag. In der heute auf der Unternehmens-Homepage der InCity Immobilien AG ( www.incity.ag) noch zu veröffentlichenden aktualisierten Unternehmenspräsentation mit einem Überblick der Bestandsimmobilien hat ein externer Dritter, die BNP Paribas Real Estate Consult GmbH ("BNPP REC"), den Marktwert der zehn Bestandsimmobilien zum Stichtag mit EUR 208,5 Mio. angesetzt. Berücksichtigt man neben der Marktbewertung der Immobilien weitere Bilanzpositionen der ungeprüften Bilanz des InCity Konzerns zum Stichtag ergibt sich ein innerer Wert (NAV) von EUR 1,47 je Aktie. Dieser ermittelte NAV je Aktie liegt über dem zuletzt zum 31. März 2018 ermittelten und extern kommunizierten NAV je Aktie von EUR 1,40 und weiterhin signifikant, d.h. mehr als 25%, über dem aktuellen Aktienkurs von EUR 1,15 (gestriger XETRA-Schlusskurs der Aktie). Anmerkung: Die hier von BNPP REC ermittelten und veröffentlichten Ergebnisse sind ausdrücklich auf Non-Reliance Basis zu betrachten. Es wird darauf hingewiesen, dass BNPP REC keine Verpflichtung oder Haftung gleich weder Art gegenüber potenziellen Dritten übernimmt. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: InCity Immobilien AG Beethovenstraße 71 60325 Frankfurt am Main www.incity.ag Presse Thomas Luber Tel.: +49 (0)69 7191889 66 p resse@incity.ag Investor Relations Helge H. Hehl, CFA Tel.: +49 (0)69 7191889 55 ir@incity.ag Über die InCity Immobilien AG Als multidisziplinäres Immobilienunternehmen ist die InCity Immobilien AG (nachfolgend InCity AG) im Bereich Aufbau und Wertsteigerung von Immobilien, im Asset Management und in der Projektentwicklung tätig. Für das Bestandsportfolio fokussiert sich die InCity AG auf die Immobilienmärkte der beiden Metropolen Berlin und Frankfurt am Main und verfolgt bei ihren Investments eine nachhaltige Strategie. Entscheidend sind die jeweilige Lage und Objektqualität sowie die langfristige Wertstabilität. Entsprechend setzt sich das Bestandsportfolio aus hochwertigen und wertstabilen Core-Immobilien in Berlin sowie Objekten in nachhaltig attraktiven Lagen Frankfurts zwischen EUR 5 Mio. und EUR 50 Mio. zusammen. Zudem werden von der InCity AG umfassende und individuell ausgestaltete Asset-Management-Mandate für Dritte, angepasst an das jeweilige Objekt oder Portfolio übernommen. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter: www.incity.ag 22.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: InCity Immobilien AG Beethovenstraße 71 60325 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: IR: +49 (0)69 7191889 55 PR: +49 (0)69 7191889 66 Fax: +49 (0) 69 719 18 89 790 E-Mail: ir@incity.ag Internet: www.incity.ag ISIN: DE000A0HNF96 WKN: A0HNF9 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 814345 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 814345 22.05.2019 ISIN DE000A0HNF96 AXC0085 2019-05-22/10:07