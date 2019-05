Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach einer Fachkonferenz der kanadischen Bank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. 2019 sei für den Dialyseanbieter ein Übergangsjahr, bevor der Ausblick auf 2020 eine deutliche Verbesserung erwarten lasse, schrieb Analyst Frank Morgan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen werden binnen zwei Jahren wahrscheinlich wieder aktiver investieren, um internationale Chancen wahrzunehmen./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2019 / 02:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2019 / 02:19 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-05-22/10:08

ISIN: DE0005785802