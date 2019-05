Die RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6),weltweit führender Anbieter der iTWO 4.0 Cloud Enterprise Plattformtechnologie, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit der Unternehmensgruppe Feickert bekannt.

Als familiengeführtes Bauunternehmen wurde der Stammsitz der Gruppe 1947 in Weilburg/Hessen mit den Schwerpunkten im Hoch- und Gleisbau gegründet. Ab den 70er Jahren folgte die Wandlung zum Rohrleitungs- und Kanalbauer sowie der Einstieg in den Spezialtiefbau. Heute arbeiten bei Feickert rund 370 Mitarbeiter an den vier Standorten in Hessen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Luxemburg.

Dr. Hauke Feickert, geschäftsführender Gesellschafter: "Vor dem Hintergrund der Digitalisierung besteht die Zielstellung für uns als mittelständisches Bauunternehmen darin, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...